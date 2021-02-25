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В Тернополе произошла еще одна вспышка кишечной инфекции в детсаду

Новина українською → Тернополь, Четверг 25 февраля 2021 08:33
В Тернополе произошла еще одна вспышка кишечной инфекции в детсаду Фото: детсад (facebook.com/president.gov.ua)
Автор: Игорь Литвиненко

В Тернополе зафиксировали очередную вспышку заболеваний острой кишечной инфекцией в детском саду. Заразились сразу 6 детей.

Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

Отмечается, что заразились дети 2014-2018 годов рождения. Двое из них были госпитализированы, четверо - лечатся амбулаторно.

"Состояние здоровья больных удовлетворительное. Проводится комплекс санитарно-гигиенических и противоэпидемических мероприятий", - сообщили в ГСЧС.

Напомним, это уже не первый случай вспышки острой кишечной инфекции в детских садах Тернопольской области. Так, на прошлой неделе заразились сразу 11 детей в одном из детсадов Тернополя.

Позже еще одна вспышка произошла в Тернопольской области в детсаду Джурина. Заразились 9 детей.

Также РБК-Украина писало, что в конце января в Кропивницком произошло массовое отравление детей в школе. В результате учеников младших классов перевели на дистанционное обучение.

Кроме этого сообщалось, что год назад в Николаевской области произошло массовое отравление в детском саду.

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Новости Украины Общество Тернополь отравление детский сад
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