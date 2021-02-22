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В Тернопольской области в детсаду произошла вспышка острой кишечной инфекции

Новина українською → Джурин, Понедельник 22 февраля 2021 09:26
В Тернопольской области в детсаду произошла вспышка острой кишечной инфекции Фото: детский сад (facebook.com/president.gov.ua)
Автор: Игорь Литвиненко

В одном из детских садов Тернопольской области произошла вспышка острой кишечной инфекции. Заражение подтвердили у 9 детей, двое из них госпитализированы, семеро - на амбулаторном лечении.

Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

Инцидент произошел 21 февраля в селе Джурин Черковского района. Заболели дети 2014-2018 годов рождения.

"Состояние здоровья больных удовлетворительное. Всего в дошкольном учебном заведении находились 16 детей. Проводится комплекс санитарно-гигиенических и противоэпидемических мероприятий", - сообщили в ГСЧС.

Отметим, днями вспышка острой кишечной палочки произошла в одном из детских садов Тернополя. Тогда заразились 11 детей.

Напомним, в конце января в Кропивницком произошло массовое отравление детей в школе. В результате учеников младших классов перевели на дистанционное обучение.

Также РБК-Украина писало, что в сентябре 2020 года в Ясногорской общеобразовательной школе в Ровенской области отравились 68 учеников из разных классов. Причиной отравления могла стать еда в школьной столовой.

Кроме этого сообщалось, что год назад в Николаевской области произошло массовое отравление в детском саду.

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Новости Украины Общество отравление Тернопольская область детский сад
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