В Житомире стартовал форум регионов Украины и Беларуси

В Житомире начал работу Второй форум регионов Украины и Республики Беларусь. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местные СМИ.

В настоящее время ожидаются делегации из 6 областей Беларуси и из 22 регионов Украины. На заседание, в котором планируют принять участие президенты двух стран, уже зарегистрировалось около 1 тыс. участников. Более 200 представителей бизнеса из украинской и белорусской стороны подпишут соглашения о сотрудничестве.

Сообщается, что на ярмарке, которая состоится в рамках мероприятия, представят свою продукцию более 60 производителей обеих стран. В частности состоится выставка крупногабаритной техники.

В рамках Эко-форума планируют обсудить экологические вопросы, антарктические исследования, органическое производство и космические системы. Обсудят вопросы взаимного товарооборота, в части увеличения присутствия на рынках обеих стран сельскохозяйственной и другой продукции. Будут затронуты вопросы развития речного судоходства на реках Днепр и Припять.

Как сообщало ранее РБК-Украины, президенты Украины и Беларуси Владимир Зеленский и Александр Лукашенко примут участие в форуме регионов. Во время переговоров будут подписаны документы о сотрудничестве между Украиной и Беларусью.

Напомним, ранее президент Беларуси Александр Лукашенко предложил провести летние Олимпийские игры совместно с Украиной. По словам Лукашенко, в Украине есть объекты футбольной инфраструктуры, которых не хватает Беларуси.