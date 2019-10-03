У Житомирі стартував форум регіонів України та Білорусі

У Житомирі розпочав роботу Другий форум регіонів України та Республіки Білорусь. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеві ЗМІ.

Наразі очікуються делегації з 6 областей Білорусі та з 22 регіонів України. На засідання, в якому планують взяти участь президенти двох країн, вже зареєструвалася близько 1 тис. учасників. Понад 200 представників бізнесу з української та білоруської сторони підпишуть угоди про взаємну співпрацю.

Повідомляється, що на ярмарку, який відбудеться в рамках заходу, представлять свою продукцію понад 60 виробники обох країн. Зокрема відбудеться виставка великогабаритної техніки.

У рамках Еко-форуму планують обговорити екологічні питання, антарктичні дослідження, органічне виробництво та космічні системи. Вирішуватимуться питання взаємного товарообігу, в частині збільшення взаємної присутності на ринках обох країн сільськогосподарської та іншої продукції. Торкнуться питання розвитку річкового судноплавства на річках Дніпро та Прип’ять.

Як повідомляло раніше РБК-України, президенти України і Білорусі Володимир Зеленський і Олександр Лукашенко візьмуть участь у форумі регіонів. Під час переговорів будуть підписані документи про співпрацю між Україною та Білоруссю.

Нагадаємо, раніше президент Білорусі Олександр Лукашенко запропонував провести літні Олімпійські ігри спільно з Україною. За словами Лукашенка, в Україні є об'єкти футбольної інфраструктури, яких не вистачає Білорусі.