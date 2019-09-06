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Лукашенко предложил провести совместную Олимпиаду с Украиной или РФ

Новости » Политика    06.09.2019 - 14:34
Лукашенко предложил провести совместную Олимпиаду с Украиной или РФ
Фото: Александр Лукашенко (president.gov.ua)

По мнению Лукашенко, страны могли бы провести летнюю Олимпиаду

Президент Беларуси Александр Лукашенко предложил провести летние Олимпийские игры совместно с Украиной или Россией. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на белорусские СМИ.

По словам Лукашенко, в Украине и России есть объекты футбольной инфраструктуры, которых не хватает Беларуси.

"Конечно, нам трудно соревноваться с гигантами, но, допустим, с украинцами или россиянами мы можем Олимпиаду провести. Объекты под Олимпийские игры у нас готовы. Сейчас национальный футбольный стадион построим и для водных видов спорта, останется футбол. В России вся инфраструктура создана под футбол. Можем запросто с ними принять Олимпиаду. И здесь (в Беларуси - ред.) в основном летнюю провести с помощью россиян или украинцев. У них есть объекты, которых нам не хватает", - заявил Лукашенко.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что Лукашенко пообещал Зеленскому помощь в урегулировании конфликта на Донбассе, а также пригласил президента Украины посетить Беларусь в "любом формате".

Также сообщалось, что Владимир Зеленский назвал укрепление отношений с Беларусью приоритетными для Украины.

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