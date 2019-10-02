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Офис президента подтвердил участие Зеленского и Лукашенко в форуме регионов

Новости » Политика    02.10.2019 - 14:25
Офис президента подтвердил участие Зеленского и Лукашенко в форуме регионов
Фото: Владимир Зеленский (Виталий Носач, РБК-Украина)

Встреча президентов Украины и Беларуси пройдет 4 октября

Президенты Украины и Беларуси Владимир Зеленский и Александр Лукашенко примут участие в форуме регионов. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис президента.

Второй форум регионов Украины и Беларуси пройдет в Житомире 4 октября. Сообщается, что во время переговоров будут подписаны документы о сотрудничестве между Украиной и Беларусью.

"Во время запланированных переговоров глав государств будет обсужден широкий круг актуальных вопросов украинского-белорусского сотрудничества. В рамках форума планируется подписание ряда двусторонних документов о сотрудничестве между регионами Украины и Беларуси.

Напомним, в начале сентября Зеленский заявил, что для Украины является приоритетным вопрос укрепления отношений с Беларусью. По словам президента Украины, для этого необходимы совместные усилия и конструктивный политический диалог.

Также РБК-Украина сообщало, что Беларусь готова взять под контроль границу с Россией на Донбассе. По словам Александра Лукашенко, Беларусь готова ввести на территорию Донбасса миротворцев и взять под контроль границу, если Украина и Россия договорятся об этом.

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