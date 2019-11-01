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В Житомире из-за минирования эвакуировали больницу

Новости » Происшествия     01.11.2019 - 11:04
В Житомире из-за минирования эвакуировали больницу
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Неизвестный сообщил о минировании больницы и собора

В Житомире на электронный адрес правоохранителей поступило письмо о возможном террористическом акте в областной больнице и в одном из соборов города. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу полиции.

По данным полиции, утром 1 ноября правоохранители получили информацию о минировании областной больницы и кафедрального собора. Для обследования зданий отправились кинологи, взрывотехники и другие специалисты.

В данный момент проводится эвакуация людей из помещений областной больницы. Полиция временного ограничила доступ к лечебному учреждению. Правоохранители обследуют помещения больницы и прилегающую территории, соответствующие действия происходят и в соборе.

Напомним, ранее сообщалось, что во Львове полиция проверяет сообщение о минировании областной больницы и церкви святого Григория. Сейчас правоохранители обследуют помещения зданий и прилегающую к ним территорию. Полиция устанавливает личность человека, который сообщил о минировании.

Накануне в Киеве сообщили о минировании нескольких станций метро. Полиция проверяет информацию о минировании станций "Театральная" и "Крещатик". Станции были временно закрыты, также на вход и выход были закрыты пересадки.

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