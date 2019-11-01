ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

У Житомирі через мінування евакуювали лікарню

Новини » Надзвичайні події     01.11.2019 - 11:04
У Житомирі через мінування евакуювали лікарню
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Невідомий повідомив про мінування лікарні та собору

У Житомирі на електронну адресу правоохоронців найдішов лист про можливий терористичний акт в обласній лікарні та одному з соборів міста. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу поліції.

За даними поліції, вранці 1 листопада правоохоронці отримали інформацію про мінування обласної лікарні та кафедрального собору. Для обстеження будівель вирушили кінологи, вибухотехніки та інші спеціалісти.

В даний момент проводиться евакуація людей з приміщень обласної лікарні. Поліція тимчасового обмежила доступ до лікувального закладу. Правоохоронці обстежують приміщення лікарні та прилеглу території, відповідні дії відбуваються і у соборі.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Львові поліція перевіряє повідомлення про замінування обласної лікарні та церкви святого Григорія. Наразі правоохоронці обстежують приміщення будівель та прилеглу до них територію. Поліція встановлює особу, що повідомила про мінування.

Напередодні у Києві повідомили про мінування декількох станцій метро. Поліція перевіряє інформацію про мінування станцій "Театральна" та "Хрещатик". Станції були тимчасово закриті, також на вхід та вихід було закрито пересадки.

В Донецькій області "замінували" суд Пасажирів аеропорту "Київ" евакуюють через підозрілу сумку
Новини України Житомирмінування
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся