У Житомирі через мінування евакуювали лікарню

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Невідомий повідомив про мінування лікарні та собору

У Житомирі на електронну адресу правоохоронців найдішов лист про можливий терористичний акт в обласній лікарні та одному з соборів міста. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу поліції.

За даними поліції, вранці 1 листопада правоохоронці отримали інформацію про мінування обласної лікарні та кафедрального собору. Для обстеження будівель вирушили кінологи, вибухотехніки та інші спеціалісти.

В даний момент проводиться евакуація людей з приміщень обласної лікарні. Поліція тимчасового обмежила доступ до лікувального закладу. Правоохоронці обстежують приміщення лікарні та прилеглу території, відповідні дії відбуваються і у соборі.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Львові поліція перевіряє повідомлення про замінування обласної лікарні та церкви святого Григорія. Наразі правоохоронці обстежують приміщення будівель та прилеглу до них територію. Поліція встановлює особу, що повідомила про мінування.

Напередодні у Києві повідомили про мінування декількох станцій метро. Поліція перевіряє інформацію про мінування станцій "Театральна" та "Хрещатик". Станції були тимчасово закриті, також на вхід та вихід було закрито пересадки.