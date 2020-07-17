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В Житомире во двор дома бросили гранату

Житомир, Пятница 17 июля 2020 15:14
В Житомире во двор дома бросили гранату
Фото: взрыв гранаты в Житомире (zt.npu.gov.ua)
Автор: Дмитрий Левицкий

Граната взорвалась во дворе бывшего нардепа

В Житомире ночью неизвестные бросили гранату во двор дома. В результате взрыва никто не пострадал.

Об этом сообщает пресс-служба Житомирской области.

Сейчас правоохранители проверяют записи с камер видеонаблюдения и устанавливают все обстоятельства происшествия.

Инцидент предварительно квалифицировали по ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины - хулиганство.

В Житомире во двор дома бросили гранату

Фото: взрыв гранаты в Житомире (zt.npu.gov.ua)

При этом бывший народный депутат Борислав Розенблат заявил на своей странице в Facebook, что граната взорвалась во дворе его дома.

Напомним, ранее в Мукачево из гранатомета обстреляли здание развлекательного комплекса "Аква сити".

Также РБК-Украина писало о взрыве гранаты в Днепропетровской области, в результате которого погиб мужчина.

Кроме того, два человека погибли от взрыва неустановленного предмета в Луганской области.

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Новости Украины ЖитомирВзрывгранатаРозенблат
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