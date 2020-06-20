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В Луганской области от взрыва погибли два человека

Новости » Происшествия     20.06.2020 - 22:01
В Луганской области от взрыва погибли два человека
Фото: на месте взрыва в Станице Луганской (npu.gov.ua)

От взрыва погибла супружеская пара

Сегодня, 20 июня, в Станице Луганской произошел взрыв неустановленного устройства. Жертвами взрыва стали два человека.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Луганской области.

По данным правоохранителей, взрыв произошел в жилом доме по улице Николая Гоголя. От полученных травм погибли хозяева дома - мужчина и женщина, 1962 и 1968 годов рождения соответственно.

Сейчас полиция выясняет все обстоятельства происшествия, сведения о котором уже занесли в единый реестр досудебных расследований.

Фото: на месте взрыва в Станице Луганской (npu.gov.ua)

Напомним, сегодня в Донецкой области от взрыва неизвестного предмета пострадала женщина, вероятно, раньше освобожденная из плена боевиков Валентина Бучок.

Кроме того, в Борисполе от взрыва боеприпаса погиб человек, еще один получил ранения.

Добавим, от взрыва гранаты в Одесской области пострадали 5 человек, которые находились на дворе дома.

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Автор: Дмитрий Левицкий

Теги Новости Украины ЛуганскСтаница ЛуганскаяВзрыв
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