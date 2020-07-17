У Житомирі на подвір'я будинку кинули гранату

Фото: вибух гранати у Житомирі (zt.npu.gov.ua)

Граната вибухнула на подвір'ї колишнього нардепа

У Житомирі вночі невідомі кинули гранату на подвір'я будинку. В результаті вибуху ніхто не постраждав.

Про це повідомляє прес-служба Житомирської області.

Зараз правоохоронці перевіряють записи з камер відеоспостереження та встановлюють всі обставини події.

Інцидент попередньо кваліфікували за ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу Україні - хуліганство.

Фото: вибух гранати у Житомирі (zt.npu.gov.ua)

При цьому колишній народний депутат Борислав Розенблат заявив на своїй сторінці у Facebook, що граната вибухнула на подвір'ї його будинку.

Нагадаємо, раніше у Мукачеві з гранатомету обстріляли будівлю відпочинкового комплексу "Аква сіті".

Також РБК-Україна писало про вибух гранати у Дніпропетровській області, в результаті якого загинув чоловік.

Крім того, дві людини загинули від вибуху невстановленого предмету у Луганській області.