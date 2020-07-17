У Житомирі на подвір'я будинку кинули гранату

Граната вибухнула на подвір'ї колишнього нардепа
У Житомирі вночі невідомі кинули гранату на подвір'я будинку. В результаті вибуху ніхто не постраждав.
Про це повідомляє прес-служба Житомирської області.
Зараз правоохоронці перевіряють записи з камер відеоспостереження та встановлюють всі обставини події.
Інцидент попередньо кваліфікували за ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу Україні - хуліганство.
Фото: вибух гранати у Житомирі (zt.npu.gov.ua)
При цьому колишній народний депутат Борислав Розенблат заявив на своїй сторінці у Facebook, що граната вибухнула на подвір'ї його будинку.
Нагадаємо, раніше у Мукачеві з гранатомету обстріляли будівлю відпочинкового комплексу "Аква сіті".
Також РБК-Україна писало про вибух гранати у Дніпропетровській області, в результаті якого загинув чоловік.
Крім того, дві людини загинули від вибуху невстановленого предмету у Луганській області.