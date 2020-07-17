ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

У Житомирі на подвір'я будинку кинули гранату

Житомир, П'ятниця 17 липня 2020 15:14
У Житомирі на подвір'я будинку кинули гранату
Фото: вибух гранати у Житомирі (zt.npu.gov.ua)
Автор: Дмитро Левицький

Граната вибухнула на подвір'ї колишнього нардепа

У Житомирі вночі невідомі кинули гранату на подвір'я будинку. В результаті вибуху ніхто не постраждав.

Про це повідомляє прес-служба Житомирської області.

Зараз правоохоронці перевіряють записи з камер відеоспостереження та встановлюють всі обставини події.

Інцидент попередньо кваліфікували за ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу Україні - хуліганство.

У Житомирі на подвір'я будинку кинули гранату

Фото: вибух гранати у Житомирі (zt.npu.gov.ua)

При цьому колишній народний депутат Борислав Розенблат заявив на своїй сторінці у Facebook, що граната вибухнула на подвір'ї його будинку.

Нагадаємо, раніше у Мукачеві з гранатомету обстріляли будівлю відпочинкового комплексу "Аква сіті".

Також РБК-Україна писало про вибух гранати у Дніпропетровській області, в результаті якого загинув чоловік.

Крім того, дві людини загинули від вибуху невстановленого предмету у Луганській області.

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України ЖитомирВибухгранатаРозенблат
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся