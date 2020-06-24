В Днепропетровской области произошел взрыв, есть погибший

Фото: полиция facebook.com odesapolice)

Правоохранители изъяли все вещественные доказательства и направили их на экспертизу

Сегодня в Днепропетровской области в городе Желтые Воды у мужчины взорвалась граната, в результате чего тот погиб. По данному факту полиция открыла уголовное производство.

Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции.

Как сообщается, взрыв произошел этой ночью из-за небрежного обращения с взрывным устройством, предварительно гранатой "Ф-1". В результате чего 25-летний мужчина получил множественные ранения ног и живота. Его доставили в реанимационное отделение больницы, однако спасти мужчину не удалось.

Правоохранители изъяли с места происшествия кольцо с чекой и провели магнитный сбор осколков от гранаты "Ф-1". Также были найдены и другие вещественные доказательства, которые направили на экспертизу.

Фото: осколки от гранаты (dp.npu.gov.ua)

По данному факту следователи открыли уголовное производство по ст. 264 Уголовного кодекса Украины (небрежное хранение огнестрельного оружия или боевых припасов). В рамках расследования полиция установит все обстоятельства происшествия и происхождение боеприпаса.

Напомним, в Кривом Роге на одной из улиц Металлургического района взорвалась машина, в результате чего телесные повреждения получил один человек.

Также РБК-Украина сообщало, что в Киеве произошел мощный взрыв в жилом доме на Позняках.

Добавим, в Станице Луганской произошел взрыв неустановленного устройства, в результате чего погибли два человека.

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Автор: Андрей Козловский