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В Мукачево обстреляли из гранатомета комплекс отдыха

Новости » Происшествия     06.07.2020 - 09:34
В Мукачево обстреляли из гранатомета комплекс отдыха
Фото: последствия обстрела (mukachevo.net)

Повреждено 7-9 стеклянных панелей самого здания и беседки

На окраине Мукачево обстреляли развлекательный комплекс "Аква сити". В здание попали из ручной противотанковой гранаты (РПГ).

Об этом пишет Mukachevo.net.

В результате обстрела повреждены 7-9 стеклянных панелей самого здания и беседки, которые стоят возле здания. На крыше беседки застрял снаряд из РПГ, который не разорвался.

Издание пишет, что стреляли с расстояния в несколько десятков метров с соседней горы. Снаряд попал сначала в беседку рядом с зданием, а затем влетел в металлический каркас, не залетев в середину.

На сайте полиции Закарпатской области говорится, что происшествие квалифицировано по части 2 статьи 194 Уголовного кодекса Украины, то есть умышленное повреждение имущества путем взрыва.

Правоохранители выяснили, что неизвестный попал из гранатомета на территорию комплекса отдыха. В результате повреждены металлическая конструкция помещения бассейна и альтанка.

Напомним, в Мукачево Закарпатской области произошла стрельба с автомата возле многоквартирного жилого дома.

Кроме того, в начале февраля в Мукачево произошла стрельба с участием соратника бывшего нардепа Михаила Ланьо, в которой были ранены два человека.

Тогда правоохранители задержали семь человек, двоих из них взяли под стражу, позже было принято решение об отстранении руководства полиции Мукачево.

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Автор: Анастасия Рокитна

Теги Новости Украины обстрелМукачево
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