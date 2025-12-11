Житомир переходить на максимальний режим економії світла: що це означає

У Житомирі через нові удари РФ по енергетичній інфраструктурі запроваджують нічний економний режим вуличного освітлення. Відповідне рішення ухвалила місцева комісія з питань ТЕБ та НС. Обмеження починають діяти вже з 11 грудня.

Про це пише РБК-Україна із посиланням на повідомлення Житомирської міської ради .

Як працюватиме освітлення

Після 22:00 освітлення магістралей, доріг та парків працюватимуть у зниженому режимі. Такий формат діятиме до покращення ситуації в енергосистемі. Часткове вимкнення запровадять там, де це технічно можливо.

Що каже міська влада

"Через постійні удари по енергетиці виникла потреба додатково зменшити навантаження на систему. Тому, окрім планових відключень, переводимо і вуличне освітлення на економний режим", - пояснив заступник міського голови Сергій Кондратюк.

Заклик до мешканців і бізнесу

Містян, підприємства та установи просять зменшити споживання електроенергії у пікові години - з 16:00 до 21:00. Рекомендації включають вимкнення некритичного обладнання, зовнішньої підсвітки та рекламних конструкцій.

Контроль поліції

Патрульна поліція та офіцери громади контролюватимуть, чи дотримуються бізнеси та організації обмежень щодо внутрішнього й зовнішнього освітлення, вивісок і рекламного підсвічування.