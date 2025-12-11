ua en ru
Житомир переходит на максимальный режим экономии света: что это значит

Житомир, Четверг 11 декабря 2025 18:03
Житомир переходит на максимальный режим экономии света: что это значит Житомир переводит уличное освещение в экономный режим (фото иллюстративное: Getty Images)
Автор: Василина Копытко

В Житомире из-за новых ударов РФ по энергетической инфраструктуре вводят ночной экономный режим уличного освещения. Соответствующее решение приняла местная комиссия по вопросам ТЭБ и ЧС. Ограничения начинают действовать уже с 11 декабря.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на сообщение Житомирского городского совета.

Как будет работать освещение

После 22:00 освещение магистралей, дорог и парков будут работать в пониженном режиме. Такой формат будет действовать до улучшения ситуации в энергосистеме. Частичное отключение введут там, где это технически возможно.

Что говорит городская власть

"Из-за постоянных ударов по энергетике возникла необходимость дополнительно уменьшить нагрузку на систему. Поэтому, кроме плановых отключений, переводим и уличное освещение на экономный режим", - пояснил заместитель городского головы Сергей Кондратюк.

Обращение к жителям и бизнесу

Горожан, предприятия и учреждения просят уменьшить потребление электроэнергии в пиковые часы - с 16:00 до 21:00. Рекомендации включают отключение некритического оборудования, внешней подсветки и рекламных конструкций.

Контроль полиции

Патрульная полиция и офицеры громады будут контролировать, соблюдают ли бизнесы и организации ограничения по внутреннему и наружному освещению, вывескам и рекламной подсветке.

Читайте также о том, что в ДТЭК опровергли слухи о том, что Украина якобы продает электроэнергию за границу, в частности в Молдову. Такую информацию недавно распространяли в соцсетях. На самом деле энергосистемы двух стран соединены, и атаки на украинские объекты приводят к сбоям в Молдове.

Ранее мы писали о том, что премьер-министр Юлия Свириденко заявила, что уже в эти выходные, 13-14 декабря, в Украине может уменьшиться продолжительность действия графиков отключения света.

