Житомир переходит на максимальный режим экономии света: что это значит
В Житомире из-за новых ударов РФ по энергетической инфраструктуре вводят ночной экономный режим уличного освещения. Соответствующее решение приняла местная комиссия по вопросам ТЭБ и ЧС. Ограничения начинают действовать уже с 11 декабря.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на сообщение Житомирского городского совета.
Как будет работать освещение
После 22:00 освещение магистралей, дорог и парков будут работать в пониженном режиме. Такой формат будет действовать до улучшения ситуации в энергосистеме. Частичное отключение введут там, где это технически возможно.
Что говорит городская власть
"Из-за постоянных ударов по энергетике возникла необходимость дополнительно уменьшить нагрузку на систему. Поэтому, кроме плановых отключений, переводим и уличное освещение на экономный режим", - пояснил заместитель городского головы Сергей Кондратюк.
Обращение к жителям и бизнесу
Горожан, предприятия и учреждения просят уменьшить потребление электроэнергии в пиковые часы - с 16:00 до 21:00. Рекомендации включают отключение некритического оборудования, внешней подсветки и рекламных конструкций.
Контроль полиции
Патрульная полиция и офицеры громады будут контролировать, соблюдают ли бизнесы и организации ограничения по внутреннему и наружному освещению, вывескам и рекламной подсветке.
