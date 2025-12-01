Житловий ваучер для ветеранів-ВПО вже в "Дії": хто і як може отримати 2 мільйони

На що можна витратити житловий ваучер

Згідно з інформацією посадовця, житловий ваучер на 2 млн гривень - це нова державна програма підтримки для ветеранів в "Дії".

Йдеться про тих осіб, які вимушено залишили власні домівки.

"Якщо ви ветеран зі статусом ВПО і перемістилися з тимчасово окупованої території (ТОТ), оформлюйте житловий ваучер у "Дії" - сертифікат на 2 млн грн", - наголосив Федоров.

Він уточнив, що його можна використати:

для купівлі готового житла;

для інвестиції в новобудову;

для оформлення іпотеки.

Хто має право отримати житловий ваучер

За словами міністра, подавати заяву вже відсьогодні - з 1 грудня 2025 року - можуть ті особи, які:

мають статус внутрішньо переміщеної особи (ВПО);

мають статус учасника бойових дій (УБД) або особи з інвалідністю внаслідок війни (ОІВВ) - як за АТО/ООС, так і після повномасштабного вторгнення;

мають зареєстроване місце проживання на ТОТ;

не користуються державним житлом;

проживають і не мають житла на підконтрольній території (за винятком випадків непогашеної іпотеки або житла в зоні активних бойових дій);

не отримували компенсацій в "єВідновленні" за знищене житло й не подавали заяв на інші житлові програми.

"Умови не мати житла й не отримувати допомоги від держави поширюються на дружину чи чоловіка і дітей", - уточнив Федоров.

Він пояснив також, що "ваучер не замінює компенсації за зруйноване житло".

"Подати заяву можна без наявності майна чи скасування права власності на ТОТ", - додав міністр цифрової трансформації.

Як подати заяву й куди надходитимуть кошти

Для того, щоб оформити заяву на житловий ваучер, необхідно:

зайти у застосунок "Дія";

перейти у розділ "Сервіси";

увійти у "Послуги для ВПО";

обрати "Заява про житловий ваучер".

"Кошти надходитимуть безготівково - одразу продавцю або банку", - повідомив Федоров.

Він пояснив, що це гарантує прозорість і цільове використання.

Крім того, за його інформацією, "ваучери можна об'єднати, якщо в родині кілька ветеранів-ВПО".

"Про старт виплат повідомимо згодом", - підсумував міністр.