В Україні пропонують заборонити виселення ВПО з тимчасового житла: деталі законопроекту

Вівторок 25 листопада 2025 12:00
UA EN RU
В Україні пропонують заборонити виселення ВПО з тимчасового житла: деталі законопроекту В Україні хочуть посилити захист ВПО (фото: Getty Images)
Автор: Василина Копитко

Верховна Рада зареєструвала законопроект №14219, який забороняє примусове виселення внутрішньо переміщених осіб (ВПО) із місць для тимчасового проживання (МТП). Ініціатором документа став голова Спеціальної комісії з питань захисту ВПО Павло Фролов разом із колегами.

Про це пише РБК-Україна із посиланням на повідомлення голови Спеціальної комісії з питань захисту ВПО Павла Фролова у Telegram.

Чому закон потрібен

ВПО часто звертаються до органів місцевої влади за безоплатним проживанням у МТП через відсутність коштів на оренду житла. Проте трапляються випадки примусового виселення, коли місцеві або державні органи виключають об’єкт з переліку МТП.

Це змушує переселенців шукати житло за кордоном або повертатися на тимчасово окуповані території чи зони бойових дій, що загрожує їхньому життю та здоров’ю.

Як зміниться ситуація

Згідно з проектом закону, ВПО отримають гарантоване право перебування у МТП протягом воєнного стану та ще 6 місяців після його завершення. Це забезпечить стабільне житло для переселенців і захистить їх від примусового виселення.

"Вирішення житлового питання для ВПО, що мешкають у МТП, зменшення на них економічного навантаження, що сприятиме їхній адаптації у територіальних громадах, зокрема розвиваючи і такі громади, і своє соціально-економічне становище", - йдеться у пояснювальній записці законопроекту.

Скільки ВПО в Україні

Станом на листопад 2025 року, в Україні офіційно зареєстровано близько 4,6 мільйона внутрішньо переміщених осіб. З них понад 837 тисяч - діти. Найбільша кількість ВПО зосереджена у Донецькій, Харківській областях, а також у Києві.

За останніми даними Управління Верховного Комісара Організації Об’єднаних Націй у справах біженців в Україні, у нашій державі понад 74 000 ВПО, які проживають у місцях тимчасового проживання.

Читайте також про те, що в Києві зараз зареєстровано понад 430 тисяч переселенців. Це суттєво більше, ніж у попередні роки.

Раніше ми писали про те, що держава компенсуватиме ВПО більшу частину вартості іпотеки.

