Жилищный ваучер для ветеранов-ВПЛ уже в "Дії": кто и как может получить 2 миллиона

В "Дії" запустили новую государственную программу поддержки для ветеранов, которые вынужденно покинули свои дома. Речь идет о жилищном ваучере на 2 млн гривен.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию первого вице-премьер-министра, министра цифровой трансформации Михаила Федорова в Facebook.
Согласно информации чиновника, жилищный ваучер на 2 млн гривен - это новая государственная программа поддержки для ветеранов в "Дії".
Речь идет о тех людях, которые вынужденно оставили собственные дома.
"Если вы ветеран со статусом ВПЛ и переместились с временно оккупированной территории (ВОТ), оформляйте жилищный ваучер в "Дії" - сертификат на 2 млн грн", - подчеркнул Федоров.
Он уточнил, что его можно использовать:
По словам министра, подавать заявление уже с сегодняшнего дня - с 1 декабря 2025 года - могут те люди, которые:
"Условия не иметь жилья и не получать помощь от государства распространяются на жену или мужа и детей", - уточнил Федоров.
Он объяснил также, что "ваучер не заменяет компенсации за разрушенное жилье".
"Подать заявление можно без наличия имущества или отмены права собственности на ВОТ", - добавил министр цифровой трансформации.
Для того чтобы оформить заявление на жилищный ваучер, необходимо:
"Средства будут поступать безналично - сразу продавцу или банку", - сообщил Федоров.
Он объяснил, что это гарантирует прозрачность и целевое использование.
Кроме того, по его информации, "ваучеры можно объединить, если в семье несколько ветеранов-ВПЛ".
"О старте выплат сообщим позже", - подытожил министр.
