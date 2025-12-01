RU

Общество Образование Деньги Изменения

Жилищный ваучер для ветеранов-ВПЛ уже в "Дії": кто и как может получить 2 миллиона

Некоторые из ветеранов со статусом ВПЛ могут получить жилищный ваучер на 2 млн грн (фото: Getty Images)
Автор: Ирина Костенко

В "Дії" запустили новую государственную программу поддержки для ветеранов, которые вынужденно покинули свои дома. Речь идет о жилищном ваучере на 2 млн гривен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию первого вице-премьер-министра, министра цифровой трансформации Михаила Федорова в Facebook.

На что можно потратить жилищный ваучер

Согласно информации чиновника, жилищный ваучер на 2 млн гривен - это новая государственная программа поддержки для ветеранов в "Дії".

Речь идет о тех людях, которые вынужденно оставили собственные дома.

"Если вы ветеран со статусом ВПЛ и переместились с временно оккупированной территории (ВОТ), оформляйте жилищный ваучер в "Дії" - сертификат на 2 млн грн", - подчеркнул Федоров.

Он уточнил, что его можно использовать:

  • для покупки готового жилья;
  • для инвестиции в новостройку;
  • для оформления ипотеки.

Кто имеет право получить жилищный ваучер

По словам министра, подавать заявление уже с сегодняшнего дня - с 1 декабря 2025 года - могут те люди, которые:

  • имеют статус внутренне перемещенного лица (ВПЛ);
  • имеют статус участника боевых действий (УБД) или лица с инвалидностью вследствие войны (ЛИВВ) - как при АТО/ООС, так и после полномасштабного вторжения;
  • имеют зарегистрированное место жительства на ВОТ;
  • не пользуются государственным жильем;
  • проживают и не имеют жилья на подконтрольной территории (за исключением случаев непогашенной ипотеки или жилья в зоне активных боевых действий);
  • не получали компенсаций в "єВідновлення" за уничтоженное жилье и не подавали заявлений на другие жилищные программы.

"Условия не иметь жилья и не получать помощь от государства распространяются на жену или мужа и детей", - уточнил Федоров.

Он объяснил также, что "ваучер не заменяет компенсации за разрушенное жилье".

"Подать заявление можно без наличия имущества или отмены права собственности на ВОТ", - добавил министр цифровой трансформации.

Как подать заявление и куда будут поступать средства

Для того чтобы оформить заявление на жилищный ваучер, необходимо:

  • зайти в приложение "Дія";
  • перейти в раздел "Сервисы";
  • войти в "Услуги для ВПЛ";
  • выбрать "Заявление про жилищный ваучер".

"Средства будут поступать безналично - сразу продавцу или банку", - сообщил Федоров.

Он объяснил, что это гарантирует прозрачность и целевое использование.

Кроме того, по его информации, "ваучеры можно объединить, если в семье несколько ветеранов-ВПЛ".

"О старте выплат сообщим позже", - подытожил министр.

Напомним, ранее мы рассказывали, что в Украине предлагают запретить выселение ВПЛ из временного жилья.

Кроме того, мы объясняли, что нужно знать о новых выплатах ВПЛ с ВОТ в рамках очередного этапа развития программы "єВідновлення".

Читайте также про "єОселя" для ВПЛ и прифронтовых жителей - как купить жилье с государственной компенсацией.

