Жилищный ваучер для ветеранов-ВПЛ уже в "Дії": кто и как может получить 2 миллиона

На что можно потратить жилищный ваучер

Согласно информации чиновника, жилищный ваучер на 2 млн гривен - это новая государственная программа поддержки для ветеранов в "Дії".

Речь идет о тех людях, которые вынужденно оставили собственные дома.

"Если вы ветеран со статусом ВПЛ и переместились с временно оккупированной территории (ВОТ), оформляйте жилищный ваучер в "Дії" - сертификат на 2 млн грн", - подчеркнул Федоров.

Он уточнил, что его можно использовать:

для покупки готового жилья;

для инвестиции в новостройку;

для оформления ипотеки.

Кто имеет право получить жилищный ваучер

По словам министра, подавать заявление уже с сегодняшнего дня - с 1 декабря 2025 года - могут те люди, которые:

имеют статус внутренне перемещенного лица (ВПЛ);

имеют статус участника боевых действий (УБД) или лица с инвалидностью вследствие войны (ЛИВВ) - как при АТО/ООС, так и после полномасштабного вторжения;

имеют зарегистрированное место жительства на ВОТ;

не пользуются государственным жильем;

проживают и не имеют жилья на подконтрольной территории (за исключением случаев непогашенной ипотеки или жилья в зоне активных боевых действий);

не получали компенсаций в "єВідновлення" за уничтоженное жилье и не подавали заявлений на другие жилищные программы.

"Условия не иметь жилья и не получать помощь от государства распространяются на жену или мужа и детей", - уточнил Федоров.

Он объяснил также, что "ваучер не заменяет компенсации за разрушенное жилье".

"Подать заявление можно без наличия имущества или отмены права собственности на ВОТ", - добавил министр цифровой трансформации.

Как подать заявление и куда будут поступать средства

Для того чтобы оформить заявление на жилищный ваучер, необходимо:

зайти в приложение "Дія";

перейти в раздел "Сервисы";

войти в "Услуги для ВПЛ";

выбрать "Заявление про жилищный ваучер".

"Средства будут поступать безналично - сразу продавцу или банку", - сообщил Федоров.

Он объяснил, что это гарантирует прозрачность и целевое использование.

Кроме того, по его информации, "ваучеры можно объединить, если в семье несколько ветеранов-ВПЛ".

"О старте выплат сообщим позже", - подытожил министр.