Житловий ваучер для ветеранів-ВПО вже в "Дії": хто і як може отримати 2 мільйони

Понеділок 01 грудня 2025 17:30
Житловий ваучер для ветеранів-ВПО вже в "Дії": хто і як може отримати 2 мільйони Дехто з ветеранів зі статусом ВПО може отримати житловий ваучер на 2 млн грн (фото: Getty Images)
Автор: Ірина Костенко

У "Дії" запустили нову державну програму підтримки для ветеранів, які вимушено покинули свої домівки. Йдеться про житловий ваучер на 2 млн гривень.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію першого віцепрем'єр-міністра, міністра цифрової трансформації Михайла Федорова у Facebook.

На що можна витратити житловий ваучер

Згідно з інформацією посадовця, житловий ваучер на 2 млн гривень - це нова державна програма підтримки для ветеранів в "Дії".

Йдеться про тих осіб, які вимушено залишили власні домівки.

"Якщо ви ветеран зі статусом ВПО і перемістилися з тимчасово окупованої території (ТОТ), оформлюйте житловий ваучер у "Дії" - сертифікат на 2 млн грн", - наголосив Федоров.

Він уточнив, що його можна використати:

  • для купівлі готового житла;
  • для інвестиції в новобудову;
  • для оформлення іпотеки.

Хто має право отримати житловий ваучер

За словами міністра, подавати заяву вже відсьогодні - з 1 грудня 2025 року - можуть ті особи, які:

  • мають статус внутрішньо переміщеної особи (ВПО);
  • мають статус учасника бойових дій (УБД) або особи з інвалідністю внаслідок війни (ОІВВ) - як за АТО/ООС, так і після повномасштабного вторгнення;
  • мають зареєстроване місце проживання на ТОТ;
  • не користуються державним житлом;
  • проживають і не мають житла на підконтрольній території (за винятком випадків непогашеної іпотеки або житла в зоні активних бойових дій);
  • не отримували компенсацій в "єВідновленні" за знищене житло й не подавали заяв на інші житлові програми.

"Умови не мати житла й не отримувати допомоги від держави поширюються на дружину чи чоловіка і дітей", - уточнив Федоров.

Він пояснив також, що "ваучер не замінює компенсації за зруйноване житло".

"Подати заяву можна без наявності майна чи скасування права власності на ТОТ", - додав міністр цифрової трансформації.

Як подати заяву й куди надходитимуть кошти

Для того, щоб оформити заяву на житловий ваучер, необхідно:

  • зайти у застосунок "Дія";
  • перейти у розділ "Сервіси";
  • увійти у "Послуги для ВПО";
  • обрати "Заява про житловий ваучер".

"Кошти надходитимуть безготівково - одразу продавцю або банку", - повідомив Федоров.

Він пояснив, що це гарантує прозорість і цільове використання.

Крім того, за його інформацією, "ваучери можна об'єднати, якщо в родині кілька ветеранів-ВПО".

"Про старт виплат повідомимо згодом", - підсумував міністр.

Житловий ваучер для ветеранів-ВПО вже в &quot;Дії&quot;: хто і як може отримати 2 мільйони

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що в Україні пропонують заборонити виселення ВПО з тимчасового житла.

Крім того, ми пояснювали, що потрібно знати про нові виплати ВПО з ТОТ у межах чергового етапу розвитку програми "єВідновлення".

Читайте також про "єОселя" для ВПО і прифронтових мешканців - як купити житло з державною компенсацією.

