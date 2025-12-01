Житловий ваучер для ветеранів-ВПО вже в "Дії": хто і як може отримати 2 мільйони
У "Дії" запустили нову державну програму підтримки для ветеранів, які вимушено покинули свої домівки. Йдеться про житловий ваучер на 2 млн гривень.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію першого віцепрем'єр-міністра, міністра цифрової трансформації Михайла Федорова у Facebook.
На що можна витратити житловий ваучер
Згідно з інформацією посадовця, житловий ваучер на 2 млн гривень - це нова державна програма підтримки для ветеранів в "Дії".
Йдеться про тих осіб, які вимушено залишили власні домівки.
"Якщо ви ветеран зі статусом ВПО і перемістилися з тимчасово окупованої території (ТОТ), оформлюйте житловий ваучер у "Дії" - сертифікат на 2 млн грн", - наголосив Федоров.
Він уточнив, що його можна використати:
- для купівлі готового житла;
- для інвестиції в новобудову;
- для оформлення іпотеки.
Хто має право отримати житловий ваучер
За словами міністра, подавати заяву вже відсьогодні - з 1 грудня 2025 року - можуть ті особи, які:
- мають статус внутрішньо переміщеної особи (ВПО);
- мають статус учасника бойових дій (УБД) або особи з інвалідністю внаслідок війни (ОІВВ) - як за АТО/ООС, так і після повномасштабного вторгнення;
- мають зареєстроване місце проживання на ТОТ;
- не користуються державним житлом;
- проживають і не мають житла на підконтрольній території (за винятком випадків непогашеної іпотеки або житла в зоні активних бойових дій);
- не отримували компенсацій в "єВідновленні" за знищене житло й не подавали заяв на інші житлові програми.
"Умови не мати житла й не отримувати допомоги від держави поширюються на дружину чи чоловіка і дітей", - уточнив Федоров.
Він пояснив також, що "ваучер не замінює компенсації за зруйноване житло".
"Подати заяву можна без наявності майна чи скасування права власності на ТОТ", - додав міністр цифрової трансформації.
Як подати заяву й куди надходитимуть кошти
Для того, щоб оформити заяву на житловий ваучер, необхідно:
- зайти у застосунок "Дія";
- перейти у розділ "Сервіси";
- увійти у "Послуги для ВПО";
- обрати "Заява про житловий ваучер".
"Кошти надходитимуть безготівково - одразу продавцю або банку", - повідомив Федоров.
Він пояснив, що це гарантує прозорість і цільове використання.
Крім того, за його інформацією, "ваучери можна об'єднати, якщо в родині кілька ветеранів-ВПО".
"Про старт виплат повідомимо згодом", - підсумував міністр.
