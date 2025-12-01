Жилищный ваучер для ветеранов-ВПЛ уже в "Дії": кто и как может получить 2 миллиона
В "Дії" запустили новую государственную программу поддержки для ветеранов, которые вынужденно покинули свои дома. Речь идет о жилищном ваучере на 2 млн гривен.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию первого вице-премьер-министра, министра цифровой трансформации Михаила Федорова в Facebook.
На что можно потратить жилищный ваучер
Согласно информации чиновника, жилищный ваучер на 2 млн гривен - это новая государственная программа поддержки для ветеранов в "Дії".
Речь идет о тех людях, которые вынужденно оставили собственные дома.
"Если вы ветеран со статусом ВПЛ и переместились с временно оккупированной территории (ВОТ), оформляйте жилищный ваучер в "Дії" - сертификат на 2 млн грн", - подчеркнул Федоров.
Он уточнил, что его можно использовать:
- для покупки готового жилья;
- для инвестиции в новостройку;
- для оформления ипотеки.
Кто имеет право получить жилищный ваучер
По словам министра, подавать заявление уже с сегодняшнего дня - с 1 декабря 2025 года - могут те люди, которые:
- имеют статус внутренне перемещенного лица (ВПЛ);
- имеют статус участника боевых действий (УБД) или лица с инвалидностью вследствие войны (ЛИВВ) - как при АТО/ООС, так и после полномасштабного вторжения;
- имеют зарегистрированное место жительства на ВОТ;
- не пользуются государственным жильем;
- проживают и не имеют жилья на подконтрольной территории (за исключением случаев непогашенной ипотеки или жилья в зоне активных боевых действий);
- не получали компенсаций в "єВідновлення" за уничтоженное жилье и не подавали заявлений на другие жилищные программы.
"Условия не иметь жилья и не получать помощь от государства распространяются на жену или мужа и детей", - уточнил Федоров.
Он объяснил также, что "ваучер не заменяет компенсации за разрушенное жилье".
"Подать заявление можно без наличия имущества или отмены права собственности на ВОТ", - добавил министр цифровой трансформации.
Как подать заявление и куда будут поступать средства
Для того чтобы оформить заявление на жилищный ваучер, необходимо:
- зайти в приложение "Дія";
- перейти в раздел "Сервисы";
- войти в "Услуги для ВПЛ";
- выбрать "Заявление про жилищный ваучер".
"Средства будут поступать безналично - сразу продавцу или банку", - сообщил Федоров.
Он объяснил, что это гарантирует прозрачность и целевое использование.
Кроме того, по его информации, "ваучеры можно объединить, если в семье несколько ветеранов-ВПЛ".
"О старте выплат сообщим позже", - подытожил министр.
