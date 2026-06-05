Житлові субсидії: хто має подати заяву для продовження виплат

Головне: Більшості отримувачів житлових субсидій на період з 01.05.2026 по 30.04.2027 виплати продовжили автоматично .

. Подати нову заяву необхідно, якщо кількість фактично проживаючих осіб менша за кількість зареєстрованих або якщо родина винаймає житло.

або якщо родина винаймає житло. Також звернутися за призначенням субсидії слід, якщо домогосподарство претендує на допомогу на тверде паливо або скраплений газ, чи якщо змінився склад ВПО у складі домогосподарства.

або скраплений газ, чи якщо змінився склад ВПО у складі домогосподарства. Подати документи можна через сервісні центри ПФУ, ЦНАПи, поштою, онлайн або через уповноважених представників місцевої ради.

Кому необхідно звернутися за субсидією

Відповідно до інформації Пенсійного фонду України, подати документи слід, якщо:

Кількість фактично проживаючих зареєстрованих осіб у домогосподарстві менша, ніж кількість зареєстрованих.

Члени домогосподарства сплачують житлово-комунальні послуги за проживання в орендованому житловому приміщенні.

Домогосподарство претендує на призначення у 2026 році житлової субсидії на придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива.

У складі домогосподарства є внутрішньо переміщені особи (у разі зміни їх місця проживання).

Також подати нову заяву та декларацію потрібно, якщо у домогосподарстві змінився склад осіб або перелік отримуваних житлово-комунальних послуг.

Кому потрібно подати заяву на продовження субсидії (інфографіка ПФУ)

Як подати документи

Для призначення субсидії можна скористатися одним із зручних способів: