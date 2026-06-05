Житлові субсидії: хто має подати заяву для продовження виплат

Більшості отримувачів житлових субсидій на наступний період - з 01.05.2026 по 30.04.2027 - виплати продовжено автоматично. Однак існують випадки, коли для призначення допомоги потрібно подати нову заяву та декларацію.
Про це пише РБК-Україна із посиланням на повідомлення ПФУ у Telegram.
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Відповідно до інформації Пенсійного фонду України, подати документи слід, якщо:
Також подати нову заяву та декларацію потрібно, якщо у домогосподарстві змінився склад осіб або перелік отримуваних житлово-комунальних послуг.
Для призначення субсидії можна скористатися одним із зручних способів:
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Раніше ми писали про те, за які періоди враховуються доходи членів домогосподарства для призначення житлової субсидії та чи при цьому беруть до уваги гроші, які сім'я отримує від родичів з-за кордону.