Жилищные субсидии: кто должен подать заявление для продолжения выплат

Большинству получателей жилищных субсидий на следующий период - с 01.05.2026 по 30.04.2027 - выплаты продлены автоматически. Однако существуют случаи, когда для назначения помощи нужно подать новое заявление и декларацию.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на сообщение ПФУ в Telegram.
Главное:
Согласно информации Пенсионного фонда Украины, подать документы следует, если:
Также подать новое заявление и декларацию нужно, если в домохозяйстве изменился состав лиц или перечень получаемых жилищно-коммунальных услуг.
Для назначения субсидии можно воспользоваться одним из удобных способов:
Читайте также о том, что многодетные семьи в Украине имеют право на государственную поддержку при оплате коммунальных услуг, однако одновременно воспользоваться и льготой, и субсидией невозможно. Что выгоднее выбрать - объясняем в материале.
Ранее мы писали о том, за какие периоды учитываются доходы членов домохозяйства для назначения жилищной субсидии и принимают ли при этом во внимание деньги, которые семья получает от родственников из-за рубежа.