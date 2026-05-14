ua en ru
Чт, 14 мая Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Общество Образование Деньги Изменения Экология
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Жизнь » Деньги

Жилье для ветеранов и семей погибших: Кабмин анонсировал новые выплаты

21:20 14.05.2026 Чт
2 мин
Государство запускает новые выплаты для ветеранов и семей погибших
aimg Валерия Абабина
Жилье для ветеранов и семей погибших: Кабмин анонсировал новые выплаты Фото: Кабмин анонсировал выплаты для ветеранов и семей погибших (Getty Images)
Выбирайте проверенное - добавьте РБК-Украина в любимые источники в Google

Правительство утвердило новую программу, по которой 2 100 ветеранов войны и семей погибших военных получат компенсации на приобретение жилья.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление премьер-министра Юлии Свириденко в Telegram

Читайте также: Правительство запускает программу по трудоустройству в возрасте 50+. Как она будет работать

Кому и как будут предоставлять выплаты

Речь идет об украинцах с инвалидностью вследствие войны I-II группы и семьях павших защитников и защитниц. Общий объем финансирования составляет 5,67 млрд гривен.

Полученные средства позволят приобрести собственное жилье уже в этом году.

Отдельно правительство упростило процедуру компенсаций на переоборудование авто для ветеранов с инвалидностью: документы можно подавать вместе с заявлением, а решение будут принимать до пяти дней после получения пакета.

"Теперь вместе с заявлением можно сразу подать информацию о расходах на переоборудование авто и реквизиты банковского счета. Урегулированы случаи, когда человек проживает не по месту официальной регистрации - в таком случае заявление необходимо переслать в течение трех дней", - заявила премьер-министр Украины Юлия Свириденко.

Поддержка ветеранов после службы

В Украине продолжают расширять программы поддержки ветеранов и ветеранок - от жилищных инициатив до трудоустройства и льготного кредитования.

Ранее мы сообщали, что украинский рынок труда постепенно адаптируется к росту количества кандидатов со статусом участника боевых действий. Больше всего вакансий для ветеранов сейчас предлагают в сферах производства, логистики и рабочих специальностей, а зарплаты в отдельных вакансиях достигают 85 тысяч гривен.

Также с 1 мая ветераны-ВПЛ с оккупированных территорий получили возможность бронировать средства на новое жилье через программу "еВідновлення" в Дія. Программа распространяется, в частности, на участников боевых действий и людей с инвалидностью вследствие войны.

Кроме этого, напомним, для военных и ветеранов продолжает действовать государственная программа льготного кредитования "еОселя", которая позволяет приобрести жилье по ставке от 3% годовых.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Жилье Выплаты Ветераны
Новости
Зеленский поручил военным и спецслужбам подготовить ответ на российский удар
Зеленский поручил военным и спецслужбам подготовить ответ на российский удар
Аналитика
От Жеваго до Коломойского: сможет ли государство наказать олигархов и не уничтожить их бизнес
Дмитрий Сидоровкорреспондент РБК-Украина От Жеваго до Коломойского: сможет ли государство наказать олигархов и не уничтожить их бизнес