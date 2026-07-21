Житло, пенсії і не тільки: Зеленський підписав закон про права переселенців

21 липня президент України Володимир Зеленський підписав закон № 12301 про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб. Є багато нововведень.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на картку закону на сайті Верховної Ради.
Закон запроваджує:
Нагадаємо, 1 липня Рада підтримала законопроєкт № 12301 у другому читанні та в цілому. За це проголосувало 307 нардепів.
Новий закон уперше закріплює на законодавчому рівні поняття:
Також закон № 12301 визначає обов'язкові заходи підтримки на кожному з цих етапів.
До того ж державну допомогу надаватимуть на основі оцінювання потреб ВПО та залежно від рівня їхньої інтеграції у громаду.
Документ містить наступні положення:
Закон визначає:
Закон про захист прав переселенців набере чинності через три місяці з дня його опублікування - з жовтня 2026 року.
Нагадаємо, що у липні Кабмін оновив порядок функціонування місць тимчасового проживання ВПО. Є зміни щодо умов поселення, моніторингу житла та підстав для виселення.
Сім'ї, які отримали статус ВПО ще у 2014 році, але не переміщувались повторно після повномасштабного вторгнення, можуть отримати відмову у призначенні допомоги на дітей.