Житло, пенсії і не тільки: Зеленський підписав закон про права переселенців

Новий закон про права переселенців підписано

Закон запроваджує:

нові механізми державної підтримки,

гарантії житлових прав,

електронний кабінет ВПО,

комплексний підхід до адаптації й інтеграції переселенців.

Нагадаємо, 1 липня Рада підтримала законопроєкт № 12301 у другому читанні та в цілому. За це проголосувало 307 нардепів.

Що змінилося

Новий закон уперше закріплює на законодавчому рівні поняття:

"адаптація",

"інтеграція",

"реінтеграція" ВПО.

Також закон № 12301 визначає обов'язкові заходи підтримки на кожному з цих етапів.

До того ж державну допомогу надаватимуть на основі оцінювання потреб ВПО та залежно від рівня їхньої інтеграції у громаду.

Закон про права ВПО: деталі

Документ містить наступні положення:

Гарантії пенсійного забезпечення: для переселенців не можуть застосовуватися додаткові або відмінні вимоги щодо призначення, виплати чи перерахунку пенсій, які обмежують їхні права порівняно із загальним порядком.

для переселенців не можуть застосовуватися додаткові або відмінні вимоги щодо призначення, виплати чи перерахунку пенсій, які обмежують їхні права порівняно із загальним порядком. Створення електронного кабінету ВПО: через нього можна пройти оцінювання потреб та отримати необхідні державні послуги.

через нього можна пройти оцінювання потреб та отримати необхідні державні послуги. Закріплення обов'язку держави забезпечувати житлові права переселенців: через тимчасове житло, довгострокову оренду, пільгове кредитування та механізми рефінансування.

через тимчасове житло, довгострокову оренду, пільгове кредитування та механізми рефінансування. Діти-ВПО: гарантія права на здобуття освіти за місцем фактичного проживання або в переміщених закладах освіти.

Закон визначає:

повноваження органів влади у сфері підтримки переселенців,

відповідальне за державну політику міністерство,

посилює громадянські права: участь у прийнятті рішень на місцевому рівні через Ради ВПО.

Закон про захист прав переселенців набере чинності через три місяці з дня його опублікування - з жовтня 2026 року.