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Житло, пенсії і не тільки: Зеленський підписав закон про права переселенців

16:20 21.07.2026 Вт
2 хв
В Україні запрацює закон про захист прав внутрішніх переселенців
aimg Олена Бджола
Фото: президент України Володимир Зеленський (flicr.com.photos)

21 липня президент України Володимир Зеленський підписав закон № 12301 про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб. Є багато нововведень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на картку закону на сайті Верховної Ради.

Новий закон про права переселенців підписано

Закон запроваджує:

  • нові механізми державної підтримки,
  • гарантії житлових прав,
  • електронний кабінет ВПО,
  • комплексний підхід до адаптації й інтеграції переселенців.

Нагадаємо, 1 липня Рада підтримала законопроєкт № 12301 у другому читанні та в цілому. За це проголосувало 307 нардепів.

Що змінилося

Новий закон уперше закріплює на законодавчому рівні поняття:

  • "адаптація",
  • "інтеграція",
  • "реінтеграція" ВПО.

Також закон № 12301 визначає обов'язкові заходи підтримки на кожному з цих етапів.

До того ж державну допомогу надаватимуть на основі оцінювання потреб ВПО та залежно від рівня їхньої інтеграції у громаду.

Закон про права ВПО: деталі

Документ містить наступні положення:

  • Гарантії пенсійного забезпечення: для переселенців не можуть застосовуватися додаткові або відмінні вимоги щодо призначення, виплати чи перерахунку пенсій, які обмежують їхні права порівняно із загальним порядком.
  • Створення електронного кабінету ВПО: через нього можна пройти оцінювання потреб та отримати необхідні державні послуги.
  • Закріплення обов'язку держави забезпечувати житлові права переселенців: через тимчасове житло, довгострокову оренду, пільгове кредитування та механізми рефінансування.
  • Діти-ВПО: гарантія права на здобуття освіти за місцем фактичного проживання або в переміщених закладах освіти.

Закон визначає:

  • повноваження органів влади у сфері підтримки переселенців,
  • відповідальне за державну політику міністерство,
  • посилює громадянські права: участь у прийнятті рішень на місцевому рівні через Ради ВПО.

Закон про захист прав переселенців набере чинності через три місяці з дня його опублікування - з жовтня 2026 року.

Нагадаємо, що у липні Кабмін оновив порядок функціонування місць тимчасового проживання ВПО. Є зміни щодо умов поселення, моніторингу житла та підстав для виселення.

Сім'ї, які отримали статус ВПО ще у 2014 році, але не переміщувались повторно після повномасштабного вторгнення, можуть отримати відмову у призначенні допомоги на дітей.

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Володимир ЗеленськийУкраїнаВнутрішньо переміщені особи