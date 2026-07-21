Жилье, пенсии и не только: Зеленский подписал закон о правах переселенцев

Новый закон о правах переселенцев подписан

Закон вводит:

новые механизмы государственной поддержки,

гарантии жилищных прав,

электронный кабинет ВПЛ,

комплексный подход к адаптации и интеграции переселенцев.

Напомним, 1 июля Рада поддержала законопроект № 12301 во втором чтении и в целом. За это проголосовало 307 нардепов.

Что изменилось

Новый закон впервые закрепляет на законодательном уровне понятие:

"адаптация",

"интеграция",

"реинтеграция" ВПЛ.

Также закон № 12301 определяет обязательные меры поддержки на каждом из этих этапов.

К тому же государственная помощь будет оказываться на основе оценки потребностей ВПЛ и в зависимости от уровня их интеграции в громаду.

Закон о правах ВПЛ: детали

Документ содержит следующие положения:

Гарантии пенсионного обеспечения: для переселенцев не могут применяться дополнительные или отличные требования по назначению, выплате или перерасчету пенсий, ограничивающих их права по сравнению с общим порядком.

для переселенцев не могут применяться дополнительные или отличные требования по назначению, выплате или перерасчету пенсий, ограничивающих их права по сравнению с общим порядком. Создание электронного кабинета ВПЛ: через него можно пройти оценку потребностей и получить необходимые государственные услуги.

через него можно пройти оценку потребностей и получить необходимые государственные услуги. Закрепление долга государства обеспечивать жилищные права переселенцев: через временное жилье, долгосрочную аренду, льготное кредитование и механизмы рефинансирования.

через временное жилье, долгосрочную аренду, льготное кредитование и механизмы рефинансирования. Дети-ВПЛ: гарантия права на получение образования по месту фактического проживания или в перемещенных учебных заведениях.

Закон определяет:

полномочия органов власти в сфере поддержки переселенцев,

ответственное за государственную политику министерство,

усиливает гражданские права: участие в принятии решений на местном уровне через Советы ВПЛ.

Закон о защите прав переселенцев вступит в силу через три месяца со дня его опубликования – с октября 2026 года.