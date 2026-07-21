Жилье, пенсии и не только: Зеленский подписал закон о правах переселенцев

21 июля президент Украины Владимир Зеленский подписал закон № 12301 об обеспечении прав и свобод внутренне перемещенных лиц. Есть много новшеств.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на карточку закона на сайте Верховной Рады.
Закон вводит:
Напомним, 1 июля Рада поддержала законопроект № 12301 во втором чтении и в целом. За это проголосовало 307 нардепов.
Новый закон впервые закрепляет на законодательном уровне понятие:
Также закон № 12301 определяет обязательные меры поддержки на каждом из этих этапов.
К тому же государственная помощь будет оказываться на основе оценки потребностей ВПЛ и в зависимости от уровня их интеграции в громаду.
Документ содержит следующие положения:
Закон определяет:
Закон о защите прав переселенцев вступит в силу через три месяца со дня его опубликования – с октября 2026 года.
Напомним, что в июле Кабмин обновил порядок функционирования мест временного проживания ВПЛ. Есть изменения в условиях поселения, мониторинга жилья и оснований для выселения.
Семьи, получившие статус ВПЛ еще в 2014 году, но не перемещавшиеся повторно после полномасштабного вторжения, могут получить отказ в назначении помощи на детей.