Житло навколо Києва різко подорожчало: де оренда злетіла найбільше, а де впала в ціні

Вівторок 21 жовтня 2025 06:40
UA EN RU
Житло навколо Києва різко подорожчало: де оренда злетіла найбільше, а де впала в ціні Фото: Оренда квартири (freepik.com)
Автор: Тетяна Веремєєва

Ціни на житло в передмісті Києва за рік помітно зросли. Оренда квартир піднялася в більшості населених пунктів, а купівля подорожчала не всюди - у кількох містах навіть зафіксовано зниження вартості.

Про це розповідає РБК-Україна з посиланням на дані OLX Нерухомість.

Оренда квартир у передмісті столиці

Найдорожча оренда однокімнатних квартир у вересні 2025 року була у Софіївській Борщагівці та Гатному - по 15 тис. гривень на місяць (+15% і +11% відповідно). Найдешевше житло можна було знайти у Боярці - 8 тис. гривень (+14%).

Найбільше за рік зросли ціни в Гостомелі (+37,5%, до 11 тис. гривень) та Ірпені (+22%, до 14 тис. гривень).

Для двокімнатних квартир найдорожчою стала оренда у Гатному - 22 тис. гривень (+47%), а також у Крюківщині та Софіївській Борщагівці - по 20 тис. гривень. Найдешевше орендувати двокімнатну квартиру можна було в Боярці та Борисполі (приблизно 12 тис. гривень).

Купівля квартир поблизу Києва

Медіанні ціни на купівлю однокімнатних квартир найвищі у Софіївській Борщагівці (2,5 млн гривень, +12%), Петропавлівській Борщагівці (2,4 млн гривень, +16%) та Чабанах (2,3 млн гривень, +9%).

Найдешевше житло пропонували у Димерці - 969 тис. гривень (+16%). У Бучі та Ворзелі зафіксовано незначне зниження вартості - на 2-2,5%.

Двокімнатні квартири найдешевші також у Димерці (1,4 млн гривень, +44%), а найдорожчі - у Петропавлівській і Софіївській Борщагівці та Крюківщині (3,4-3,5 млн гривень). Невелике зниження цін спостерігається у Гатному та Нових Петрівцях (на 4-5%).

Загалом, за даними OLX Нерухомість, оренда квартир у передмісті Києва продовжує дорожчати, а ціни на купівлю зростають помірно, із незначним зниженням у кількох населених пунктах.

Раніше РБК-Україна писало, що в Україні за чотири роки оренда житла пережила різкі коливання: після початку війни ціни злетіли на Заході та впали на Сході. З 2023 року ринок поступово відновлюється, а у 2025-му спостерігається помірне зростання вартості оренди, особливо у великих містах.

Також ми розповідали, що середня оренда квартир в Україні зросла до 7,8 тис. гривень, показавши підвищення на 8% за рік. Найдорожче житло - у західних областях, тоді як на півдні та сході оренда залишається найнижчою. Найбільше зростання зафіксовано в Сумській, Київській і Полтавській областях.

