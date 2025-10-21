Жилье вокруг Киева резко подорожало: где аренда взлетела больше всего, а где упала в цене

Цены на жилье в пригороде Киева за год заметно выросли. Аренда квартир поднялась в большинстве населенных пунктов, а покупка подорожала не везде - в нескольких городах даже зафиксировано снижение стоимости.

Аренда квартир в пригороде столицы

Самая дорогая аренда однокомнатных квартир в сентябре 2025 года была в Софиевской Борщаговке и Гатном - по 15 тыс. гривен в месяц (+15% и +11% соответственно). Самое дешевое жилье можно было найти в Боярке - 8 тыс. гривен (+14%).

Больше всего за год выросли цены в Гостомеле (+37,5%, до 11 тыс. гривен) и Ирпене (+22%, до 14 тыс. гривен).

Для двухкомнатных квартир самой дорогой стала аренда в Гатном - 22 тыс. гривен (+47%), а также в Крюковщине и Софиевской Борщаговке - по 20 тыс. гривен. Дешевле всего арендовать двухкомнатную квартиру можно было в Боярке и Борисполе (примерно 12 тыс. гривен).

Покупка квартир под Киевом

Медианные цены на покупку однокомнатных квартир самые высокие в Софиевской Борщаговке (2,5 млн гривен, +12%), Петропавловской Борщаговке (2,4 млн гривен, +16%) и Чабанах (2,3 млн гривен, +9%).

Самое дешевое жилье предлагали в Дымерке - 969 тыс. гривен (+16%). В Буче и Ворзеле зафиксировано незначительное снижение стоимости - на 2-2,5%.

Двухкомнатные квартиры самые дешевые также в Дымерке (1,4 млн гривен, +44%), а самые дорогие - в Петропавловской и Софиевской Борщаговке и Крюковщине (3,4-3,5 млн гривен). Небольшое снижение цен наблюдается в Гатном и Новых Петровцах (на 4-5%).

В целом, по данным OLX Недвижимость, аренда квартир в пригороде Киева продолжает дорожать, а цены на покупку растут умеренно, с незначительным снижением в нескольких населенных пунктах.