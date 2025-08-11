ua en ru
Пн, 11 серпня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Суспільство Освіта Гроші Зміни
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

Житло у Києві: скільки коштує "квадрат" у новобудовах і які райони найдорожчі

Київ, Понеділок 11 серпня 2025 13:49
UA EN RU
Житло у Києві: скільки коштує "квадрат" у новобудовах і які райони найдорожчі Скільки коштує житло у новобудовах Києва (фото: Getty Images)
Автор: Василина Копитко

За останні пів року ціни у новобудовах Києва зросли на 1% у валюті. В середньому "квадрат" житла на первинці продають за 1320 доларів.

Про це пише РБК-Україна із посиланням на дані ЛУН.

Скільки коштують новобудови в Києві

Київ у першому півріччі посів другу позицію за кількістю введеного житла в експлуатацію - 4076 квартир (121 приватний будинок та 3 955 квартир в багатоквартирних домах). За обсягами нового житла він поступився лише Київській області, де здали 5 472 одиниці житла.

Ціни на житло у новобудовах Києва:

  • економ - 980 доларів;
  • комфорт - 1 120 доларів;
  • бізнес - 1 740 доларів;
  • преміум - 3 220 доларів.

Додамо, що в Києві зараз 175 новобудов у продажу. 104 забудовники надають розтермінування. У 48 є можливість придбати квартиру за іпотечною програмою "єОселя", ще у 24 - взяти у кредит.

ЛУН влітку провів опитування серед покупців про те, як на їхню думку, ціни на первинці змінюватимуться надалі. 42% вважають, що вартість у столичних новобудовах зросте. Скільки ж думають, що вона не зміниться, а 15% кажуть, шо ціна впаде.

Житло у Києві: скільки коштує &quot;квадрат&quot; у новобудовах і які райони найдорожчіЦіни на житло у новобудовах Києва (скриншот сайту ЛУН)

Де найвищі ціни у Києві

Традиційно найдорожчим районом столиці залишається Печерськ, тут вартість "квадрата" у новобудову вдвічі більша за середню ціну по Києву.

Ціни на новобудови у різних районах:

  • Печерськ - 2 870 доларів;
  • Шевченківський - 1 800 доларів;
  • Поділ - 1 660 доларів;
  • Голосівський - 1 320 доларів;
  • Оболонський - 1210 доларів;
  • Солом'янський - 1210 доларів;
  • Святошинський - 1200 доларів;
  • Дарницький - 1060 доларів;
  • Дніпровський - 1010 доларів;
  • Деснянський - 950 доларів.

Житло у Києві: скільки коштує &quot;квадрат&quot; у новобудовах і які райони найдорожчі

Ціни на первинці у різних районах Києві (скриншот сайту ЛУН)

Читайте також про те, що ціни на первинному ринку нерухомості в Україні коливаються від 600 до 1360 доларів за "квадрат". Найдешевше первинка коштує у Запоріжжі, найдорожче - у Львові. На купівлю житла у новобудовах діє державна іпотечна програма "єОселя".

Раніше ми про те, що за останні пів року ціни на оренду в Україні підскочили на всі види житла, втім не у всіх містах. Абсолютним лідером зі здорожчання стала Одеса, де вартість квартир зросла у більш як двічі.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Київ
Новини
Дрони вперше атакували Комі: росіяни скаржаться на "бавовну" на Ухтинському НПЗ (фото, відео)
Дрони вперше атакували Комі: росіяни скаржаться на "бавовну" на Ухтинському НПЗ (фото, відео)
Аналітика
Навіть Київ без черг: чому в садках менше дітей і чим це загрожує – бліц із МОН
Катерина Гончаровакореспондент РБК-Україна Навіть Київ без черг: чому в садках менше дітей і чим це загрожує – бліц із МОН