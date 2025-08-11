Жилье в Киеве: сколько стоит "квадрат" в новостройках и какие районы самые дорогие
За последние полгода цены в новостройках Киева выросли на 1% в валюте. В среднем "квадрат" жилья на первичке продают за 1320 долларов.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на данные ЛУН.
Сколько стоят новостройки в Киеве
Киев в первом полугодии занял вторую позицию по количеству введенного жилья в эксплуатацию - 4076 квартир (121 частный дом и 3 955 квартир в многоквартирных домах). По объемам нового жилья он уступил лишь Киевской области, где сдали 5 472 единицы жилья.
Цены на жилье в новостройках Киева:
- эконом - 980 долларов;
- комфорт - 1 120 долларов;
- бизнес - 1 740 долларов;
- премиум - 3 220 долларов.
Добавим, что в Киеве сейчас 175 новостроек в продаже. 104 застройщика предоставляют рассрочку. В 48 есть возможность приобрести квартиру по ипотечной программе "єОселя", еще в 24 - взять в кредит.
ЛУН летом провел опрос среди покупателей о том, как, по их мнению, цены на первичке будут меняться в дальнейшем. 42% считают, что стоимость в столичных новостройках вырастет. Сколько же думают, что она не изменится, а 15% говорят, что цена упадет.
Цены на жилье в новостройках Киева (скриншот сайта ЛУН)
Где самые высокие цены в Киеве
Традиционно самым дорогим районом столицы остается Печерск, здесь стоимость "квадрата" в новостройке вдвое больше средней цены по Киеву.
Цены на новостройки в разных районах:
- Печерск - 2 870 долларов;
- Шевченковский - 1 800 долларов;
- Подол - 1 660 долларов;
- Голосовский - 1 320 долларов;
- Оболонский - 1210 долларов;
- Соломенский - 1210 долларов;
- Святошинский - 1200 долларов;
- Дарницкий - 1060 долларов;
- Днепровский - 1010 долларов;
- Деснянский - 950 долларов.
Цены на первичке в разных районах Киева (скриншот сайта ЛУН)
Читайте также о том, что цены на первичном рынке недвижимости в Украине колеблются от 600 до 1360 долларов за "квадрат". Дешевле всего первичка стоит в Запорожье, дороже всего - во Львове. На покупку жилья в новостройках действует государственная ипотечная программа "єОселя".
Ранее мы о том, что за последние полгода цены на аренду в Украине подскочили на все виды жилья, однако не во всех городах. Абсолютным лидером по подорожанию стала Одесса, где стоимость квартир выросла более чем в два раза.
