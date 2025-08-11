Жилье в Киеве: сколько стоит "квадрат" в новостройках и какие районы самые дорогие

За последние полгода цены в новостройках Киева выросли на 1% в валюте. В среднем "квадрат" жилья на первичке продают за 1320 долларов.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на данные ЛУН .

Сколько стоят новостройки в Киеве

Киев в первом полугодии занял вторую позицию по количеству введенного жилья в эксплуатацию - 4076 квартир (121 частный дом и 3 955 квартир в многоквартирных домах). По объемам нового жилья он уступил лишь Киевской области, где сдали 5 472 единицы жилья.

Цены на жилье в новостройках Киева:

эконом - 980 долларов;

комфорт - 1 120 долларов;

бизнес - 1 740 долларов;

премиум - 3 220 долларов.

Добавим, что в Киеве сейчас 175 новостроек в продаже. 104 застройщика предоставляют рассрочку. В 48 есть возможность приобрести квартиру по ипотечной программе "єОселя", еще в 24 - взять в кредит.

ЛУН летом провел опрос среди покупателей о том, как, по их мнению, цены на первичке будут меняться в дальнейшем. 42% считают, что стоимость в столичных новостройках вырастет. Сколько же думают, что она не изменится, а 15% говорят, что цена упадет.

Цены на жилье в новостройках Киева (скриншот сайта ЛУН)

Где самые высокие цены в Киеве

Традиционно самым дорогим районом столицы остается Печерск, здесь стоимость "квадрата" в новостройке вдвое больше средней цены по Киеву.

Цены на новостройки в разных районах:

Печерск - 2 870 долларов;

Шевченковский - 1 800 долларов;

Подол - 1 660 долларов;

Голосовский - 1 320 долларов;

Оболонский - 1210 долларов;

Соломенский - 1210 долларов;

Святошинский - 1200 долларов;

Дарницкий - 1060 долларов;

Днепровский - 1010 долларов;

Деснянский - 950 долларов.

Цены на первичке в разных районах Киева (скриншот сайта ЛУН)