ua en ru
Пн, 11 августа Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Общество Образование Деньги Изменения
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Жилье в Киеве: сколько стоит "квадрат" в новостройках и какие районы самые дорогие

Киев, Понедельник 11 августа 2025 13:49
UA EN RU
Жилье в Киеве: сколько стоит "квадрат" в новостройках и какие районы самые дорогие Сколько стоит жилье в новостройках Киева (фото: Getty Images)
Автор: Василина Копытко

За последние полгода цены в новостройках Киева выросли на 1% в валюте. В среднем "квадрат" жилья на первичке продают за 1320 долларов.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на данные ЛУН.

Сколько стоят новостройки в Киеве

Киев в первом полугодии занял вторую позицию по количеству введенного жилья в эксплуатацию - 4076 квартир (121 частный дом и 3 955 квартир в многоквартирных домах). По объемам нового жилья он уступил лишь Киевской области, где сдали 5 472 единицы жилья.

Цены на жилье в новостройках Киева:

  • эконом - 980 долларов;
  • комфорт - 1 120 долларов;
  • бизнес - 1 740 долларов;
  • премиум - 3 220 долларов.

Добавим, что в Киеве сейчас 175 новостроек в продаже. 104 застройщика предоставляют рассрочку. В 48 есть возможность приобрести квартиру по ипотечной программе "єОселя", еще в 24 - взять в кредит.

ЛУН летом провел опрос среди покупателей о том, как, по их мнению, цены на первичке будут меняться в дальнейшем. 42% считают, что стоимость в столичных новостройках вырастет. Сколько же думают, что она не изменится, а 15% говорят, что цена упадет.

Жилье в Киеве: сколько стоит &quot;квадрат&quot; в новостройках и какие районы самые дорогиеЦены на жилье в новостройках Киева (скриншот сайта ЛУН)

Где самые высокие цены в Киеве

Традиционно самым дорогим районом столицы остается Печерск, здесь стоимость "квадрата" в новостройке вдвое больше средней цены по Киеву.

Цены на новостройки в разных районах:

  • Печерск - 2 870 долларов;
  • Шевченковский - 1 800 долларов;
  • Подол - 1 660 долларов;
  • Голосовский - 1 320 долларов;
  • Оболонский - 1210 долларов;
  • Соломенский - 1210 долларов;
  • Святошинский - 1200 долларов;
  • Дарницкий - 1060 долларов;
  • Днепровский - 1010 долларов;
  • Деснянский - 950 долларов.

Жилье в Киеве: сколько стоит &quot;квадрат&quot; в новостройках и какие районы самые дорогие

Цены на первичке в разных районах Киева (скриншот сайта ЛУН)

Читайте также о том, что цены на первичном рынке недвижимости в Украине колеблются от 600 до 1360 долларов за "квадрат". Дешевле всего первичка стоит в Запорожье, дороже всего - во Львове. На покупку жилья в новостройках действует государственная ипотечная программа "єОселя".

Ранее мы о том, что за последние полгода цены на аренду в Украине подскочили на все виды жилья, однако не во всех городах. Абсолютным лидером по подорожанию стала Одесса, где стоимость квартир выросла более чем в два раза.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Киев
Новости
Дроны впервые атаковали Коми: россияне жалуются на "бавовну" на Ухтинском НПЗ (фото, видео)
Дроны впервые атаковали Коми: россияне жалуются на "бавовну" на Ухтинском НПЗ (фото, видео)
Аналитика
Даже Киев без очередей: почему в садиках меньше детей и чем это грозит – блиц с МОН
Катерина Гончаровакорреспондент РБК-Украина Даже Киев без очередей: почему в садиках меньше детей и чем это грозит – блиц с МОН