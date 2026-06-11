Жилье возле фронта: сколько готовы платить украинцы и какие регионы считают выгодными
Спрос на покупку жилья в отдельных прифронтовых регионах Украины вырос, несмотря на риски войны. Больше всего покупателей привлекают более низкие цены и потенциальный рост стоимости недвижимости после завершения боевых действий.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на исследование OLX Недвижимость.
Главное:
- Контрасты спроса: Рынок недвижимости возле линии фронта продемонстрировал неожиданное разделение. В Херсонской и Харьковской областях спрос упал, зато в Сумской области интерес к 3-комнатным квартирам подскочил сразу на 72%.
- Страхи и риски: Большинство украинцев все же не готовы покупать жилье у фронта из-за угрозы разрушения имущества, военной неопределенности и риска потери прав собственности.
- Топ желаемых регионов: Среди тех, кто готов рискнуть ради будущей выгоды, лидером остаются Харьковская, Днепропетровская и Запорожская области.
- Запросы и скромные бюджеты: Наибольший интерес вызывают частные дома в пригородах и вторичное жилье. При этом почти половина покупателей имеют очень ограниченный бюджет - до 15 000 долларов.
- Инвестиция на будущее: Несмотря на опасность, 55% опрошенных расценивают покупку дешевой недвижимости в прифронтовых регионах как потенциально сверхвыгодную инвестицию на перспективу 5-10 лет после завершения войны.
Где вырос спрос на жилье
Аналитики зафиксировали неоднородную ситуацию на рынке недвижимости вблизи линии фронта.
По сравнению с апрелем 2025 года спрос на покупку квартир снизился в Харьковской и Херсонской областях. В частности, в Харьковской области количество откликов на объявления о продаже двухкомнатных квартир сократилось на 23%, а в Херсонской области спрос на однокомнатное жилье упал на 37%.
В то же время в других регионах наблюдается противоположная тенденция.
Так, количество откликов на трехкомнатные квартиры выросло на 72% в Сумской области и на 22% в Днепропетровской. Спрос на двухкомнатные квартиры увеличился на 55% в Сумской области и на 48% в Запорожской.
Большинство украинцев пока не готовы покупать жилье возле фронта
Около 69% респондентов заявили, что планируют или рассматривают возможность приобретения жилья в Украине в течение ближайших одного-трех лет. В основном недвижимость покупают для собственного проживания (75%), тогда как 11% рассматривают ее как инвестицию для сдачи в аренду.
Несмотря на рост спроса в отдельных регионах, 54% опрошенных заявили, что не готовы покупать жилье в прифронтовых областях.
Главными причинами они назвали:
- риски безопасности и угрозу разрушения жилья (79%);
- неопределенность относительно завершения войны (58%);
- риск повреждения имущества или потери права собственности (53%).
Кто все же готов покупать
В то же время 20% респондентов готовы рассмотреть приобретение жилья для проживания, а еще 8% - исключительно как инвестицию.
Чаще всего украинцы готовы покупать недвижимость в таких областях:
- Харьковская - 39%;
- Днепропетровская - 28%;
- Запорожская - 20%.
Меньше желающих оказалось по Николаевской, Херсонской и Сумской областей.
Что может стимулировать спрос
Чаще всего опрошенные называли такие факторы, которые могли бы убедить их приобрести жилье в прифронтовых регионах:
- стабилизация ситуации с безопасностью - 34%;
- государственные гарантии или страхование военных рисков - 28%;
- существенно более низкие цены по сравнению с более безопасными регионами - 25%;
- восстановление инфраструктуры и экономики - 21%;
- перспектива роста стоимости жилья после войны - 16%.
Какую недвижимость ищут украинцы
Наибольший интерес вызывают частные дома в городах или пригородах - такой вариант выбрали 64% респондентов.
Также популярными остаются квартиры на вторичном рынке (54%). Еще 27% готовы рассматривать жилье в новостройках.
Что касается бюджета, то почти половина опрошенных (48%) готовы потратить на недвижимость до 15 тысяч долларов. Еще 39% рассматривают бюджет от 15 до 30 тысяч долларов.
В то же время 55% участников опроса считают недвижимость в прифронтовых областях потенциально выгодной инвестицией на перспективу 5-10 лет после завершения войны.
Ранее РБК-Украина рассказывало о росте спроса на аренду жилья. Наибольший интерес к квартирам зафиксировали в прифронтовых городах, в частности в Запорожье, Харькове и Сумах, где количество откликов на объявления существенно возросло по сравнению с прошлым годом. В то же время в Киеве и Одессе спрос на аренду снизился.
Также мы писали, как изменились цены на частные дома в Украине. Самая дорогая недвижимость остается во Львове и Киеве, где медианная стоимость дома достигает 220 тысяч долларов, тогда как самое дешевое жилье предлагают в Чернигове, Николаеве и Запорожье.