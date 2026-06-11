Жилье возле фронта: сколько готовы платить украинцы и какие регионы считают выгодными

Спрос на покупку жилья в отдельных прифронтовых регионах Украины вырос, несмотря на риски войны. Больше всего покупателей привлекают более низкие цены и потенциальный рост стоимости недвижимости после завершения боевых действий.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на исследование OLX Недвижимость.

Главное: Контрасты спроса: Рынок недвижимости возле линии фронта продемонстрировал неожиданное разделение. В Херсонской и Харьковской областях спрос упал, зато в Сумской области интерес к 3-комнатным квартирам подскочил сразу на 72%.

Рынок недвижимости возле линии фронта продемонстрировал неожиданное разделение. В Херсонской и Харьковской областях спрос упал, зато в Сумской области интерес к 3-комнатным квартирам подскочил сразу на 72%. Страхи и риски: Большинство украинцев все же не готовы покупать жилье у фронта из-за угрозы разрушения имущества, военной неопределенности и риска потери прав собственности.

Большинство украинцев все же не готовы покупать жилье у фронта из-за угрозы разрушения имущества, военной неопределенности и риска потери прав собственности. Топ желаемых регионов: Среди тех, кто готов рискнуть ради будущей выгоды, лидером остаются Харьковская, Днепропетровская и Запорожская области.

Среди тех, кто готов рискнуть ради будущей выгоды, лидером остаются Харьковская, Днепропетровская и Запорожская области. Запросы и скромные бюджеты: Наибольший интерес вызывают частные дома в пригородах и вторичное жилье. При этом почти половина покупателей имеют очень ограниченный бюджет - до 15 000 долларов.

Наибольший интерес вызывают частные дома в пригородах и вторичное жилье. При этом почти половина покупателей имеют очень ограниченный бюджет - до 15 000 долларов. Инвестиция на будущее: Несмотря на опасность, 55% опрошенных расценивают покупку дешевой недвижимости в прифронтовых регионах как потенциально сверхвыгодную инвестицию на перспективу 5-10 лет после завершения войны.

Где вырос спрос на жилье

Аналитики зафиксировали неоднородную ситуацию на рынке недвижимости вблизи линии фронта.

По сравнению с апрелем 2025 года спрос на покупку квартир снизился в Харьковской и Херсонской областях. В частности, в Харьковской области количество откликов на объявления о продаже двухкомнатных квартир сократилось на 23%, а в Херсонской области спрос на однокомнатное жилье упал на 37%.

В то же время в других регионах наблюдается противоположная тенденция.

Так, количество откликов на трехкомнатные квартиры выросло на 72% в Сумской области и на 22% в Днепропетровской. Спрос на двухкомнатные квартиры увеличился на 55% в Сумской области и на 48% в Запорожской.

Большинство украинцев пока не готовы покупать жилье возле фронта

Около 69% респондентов заявили, что планируют или рассматривают возможность приобретения жилья в Украине в течение ближайших одного-трех лет. В основном недвижимость покупают для собственного проживания (75%), тогда как 11% рассматривают ее как инвестицию для сдачи в аренду.

Несмотря на рост спроса в отдельных регионах, 54% опрошенных заявили, что не готовы покупать жилье в прифронтовых областях.

Главными причинами они назвали:

риски безопасности и угрозу разрушения жилья (79%);

неопределенность относительно завершения войны (58%);

риск повреждения имущества или потери права собственности (53%).

Кто все же готов покупать

В то же время 20% респондентов готовы рассмотреть приобретение жилья для проживания, а еще 8% - исключительно как инвестицию.

Чаще всего украинцы готовы покупать недвижимость в таких областях:

Харьковская - 39%;

Днепропетровская - 28%;

Запорожская - 20%.

Меньше желающих оказалось по Николаевской, Херсонской и Сумской областей.

Что может стимулировать спрос

Чаще всего опрошенные называли такие факторы, которые могли бы убедить их приобрести жилье в прифронтовых регионах:

стабилизация ситуации с безопасностью - 34%;

государственные гарантии или страхование военных рисков - 28%;

существенно более низкие цены по сравнению с более безопасными регионами - 25%;

восстановление инфраструктуры и экономики - 21%;

перспектива роста стоимости жилья после войны - 16%.

Какую недвижимость ищут украинцы

Наибольший интерес вызывают частные дома в городах или пригородах - такой вариант выбрали 64% респондентов.

Также популярными остаются квартиры на вторичном рынке (54%). Еще 27% готовы рассматривать жилье в новостройках.

Что касается бюджета, то почти половина опрошенных (48%) готовы потратить на недвижимость до 15 тысяч долларов. Еще 39% рассматривают бюджет от 15 до 30 тысяч долларов.

В то же время 55% участников опроса считают недвижимость в прифронтовых областях потенциально выгодной инвестицией на перспективу 5-10 лет после завершения войны.