Жити вдома: стало відомо, скільки біженців повертаються в Україну щопівроку

Чому повертаються біженці

Організація зазначає: найчастіше повертаються окремі члени родини, а не вся сім’я в повному складі. Це свідчить про обережність і виваженість в ухваленні рішення. Основні причини - прагнення бути поруч із близькими, необхідність догляду за рідними, а також бажання відновити кар’єру вдома.

Більшість тих, хто повернувся - 93% - приїхали з країн Євросоюзу. Найбільше людей - із Польщі (36%) та Німеччини (16%), що відповідає статистиці країн, які прийняли найбільше українських біженців у перші роки війни.

Причини повернення - різні. Серед основних:

завершення терміну тимчасового захисту;

втрата роботи або завершення навчання;

складна адаптація за кордоном (мовні бар’єри, культурні труднощі);

покращення ситуації в деяких регіонах України;

емоційне бажання жити вдома, попри небезпеку.

МОМ наголошує: процес повернення - складний і потребує підтримки держави. Серед критичних факторів - доступне житло, працевлаштування, медичні послуги та освіта. Саме від наявності цих умов залежить, чи зможе людина залишитися в Україні надовго після повернення.

Частка осіб, які повернулися з-за кордону, дані по областях (скриншот)

Скільки українських біженців у Європі

Станом на початок літа у ЄС перебуває 4,26 мільйона українців, які мають статус тимчасового захисту. Такі дані наводить Євростат.

У квітні кількість українців із цим статусом зросла ще на 2 525 осіб. Найбільше нових біженців зафіксовано у Швеції.

Від початку повномасштабної агресії Росії проти України найбільше наших громадян виїхало до: