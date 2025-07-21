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Жити вдома: стало відомо, скільки біженців повертаються в Україну щопівроку

Скільки українських біженців повертається додому (фото ілюстративне: Getty Images)
Автор: Василина Копитко

З початку повномасштабної війни мільйони українців були змушені виїхати за кордон у пошуках тимчасового прихистку. Проте з осені 2023 року фіксують стабільну тенденцію повернення - кожні 6 місяців до України повертаються близько 100 тисяч осіб.

Про це пише РБК-Україна із посиланням на дані Міжнародної організації з міграції.

Чому повертаються біженці

Організація зазначає: найчастіше повертаються окремі члени родини, а не вся сім’я в повному складі. Це свідчить про обережність і виваженість в ухваленні рішення. Основні причини - прагнення бути поруч із близькими, необхідність догляду за рідними, а також бажання відновити кар’єру вдома.

Більшість тих, хто повернувся - 93% - приїхали з країн Євросоюзу. Найбільше людей - із Польщі (36%) та Німеччини (16%), що відповідає статистиці країн, які прийняли найбільше українських біженців у перші роки війни.

Причини повернення - різні. Серед основних:

  • завершення терміну тимчасового захисту;
  • втрата роботи або завершення навчання;
  • складна адаптація за кордоном (мовні бар’єри, культурні труднощі);
  • покращення ситуації в деяких регіонах України;
  • емоційне бажання жити вдома, попри небезпеку.

МОМ наголошує: процес повернення - складний і потребує підтримки держави. Серед критичних факторів - доступне житло, працевлаштування, медичні послуги та освіта. Саме від наявності цих умов залежить, чи зможе людина залишитися в Україні надовго після повернення.

Частка осіб, які повернулися з-за кордону, дані по областях (скриншот)

Скільки українських біженців у Європі

Станом на початок літа у ЄС перебуває 4,26 мільйона українців, які мають статус тимчасового захисту. Такі дані наводить Євростат.

У квітні кількість українців із цим статусом зросла ще на 2 525 осіб. Найбільше нових біженців зафіксовано у Швеції.

Від початку повномасштабної агресії Росії проти України найбільше наших громадян виїхало до:

  • Німеччини - 1 189 355 осіб. Це становить майже третину всіх українців під захистом у ЄС (27,9%);
  • Польщі - 986 925 українців;
  • Чехії - 370 600 осіб.

Читайте також про те, що з 1 листопада Польща вводить зміни - так звані центри колективного розміщення (OZZ) для біженців з України прийматимуть лише осіб із захищених категорій - пенсіонерів, вагітних жінок та людей з інвалідністю.

Раніше ми писали про те, що уряд Німеччини планує посилити правила отримання соціальної допомоги для безробітних. Під нові обмеження можуть потрапити й біженці з України, які також мають право на ці виплати.

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Євросоюз