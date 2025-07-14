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У Німеччині посилять умови для отримання соцдопомоги: що чекає біженців з України

Понеділок 14 липня 2025 14:16
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У Німеччині посилять умови для отримання соцдопомоги: що чекає біженців з України Фото: чого чекати українцям у Німеччині найближчим часом (Getty Images)
Автор: Ірина Глухова

Уряд Німеччини планує посилити правила отримання соціальної допомоги для безробітних. Під нові обмеження можуть потрапити й біженці з України, які також мають право на ці виплати.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву канцлера Німеччини Фрідріха Мерца, яку цитує DW.

Йдеться про виплати за програмою Bürgergeld (ред. - гроші для громадян), яку отримують ті, хто шукає роботу, або ті, чийого доходу не вистачає для самозабезпечення.

Як підкреслив Мерц, допомога залишиться для тих, хто дійсно її потребує, але претенденти повинні виконувати свої обов’язки.

"Люди, які можуть працювати, мають працювати", - наголосив він.

За словами канцлера, уряд розглядає варіанти скорочення витрат: можуть обмежити розмір оплати за житло або перевіряти розмір житлової площі, яку орендує отримувач допомоги.

Крім того, з 2026 року Німеччина планує поступовий перехід до нової системи - замість "грошей для громадян" хочуть запровадити базовий дохід. Це має забезпечити допомогу лише тим, хто її реально потребує.

"Можна заощадити більше, ніж один чи два мільярди", - заявив Мерц, додавши, що "зміна системи" має відбуватися "крок за кроком".

Водночас він зазначив, що у випадках, коли людина раптово втрачає роботу, вона має отримати підтримку для швидкого повернення на ринок праці. Але для тих, хто може працювати, але уникає цього або підробляє неофіційно, правила мають стати жорсткішими.

Біженці з України у Німеччині та виплати

За останніми підрахунками ООН, у Європі проживали понад 6,3 млн українських біженців. Більшість із них - 1,2 млн людей – зареєстровані у Німеччині.

У Німеччині працюють дві програми соціальної підтримки населення:

  • Bürgergeld, яку отримують працездатні люди після реєстрації в Jobcenter,
  • Sozialhilfe, яку отримують пенсіонери та люди, що не працюють.

Що зміниться для біженців

Нагадаємо, новий уряд, який очолив Фрідріх Мерц, планує зменшити кількість заяв на притулок до менш ніж 100 тисяч щорічно.

Йдеться також про розширення депортацій, призупинення програм возз’єднання сімей і нові обмеження на кордонах.

За словами Мерца, інфраструктура країни вже не витримує нинішнього навантаження. Наразі тривають переговори з сусідніми державами щодо реалізації цих змін.

Детальніше про це - читайте у матеріалі РБК-Україна.

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