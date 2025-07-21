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Жить дома: стало известно, сколько беженцев возвращаются в Украину каждые полгода

Сколько украинских беженцев возвращается домой (фото иллюстративное: Getty Images)
Автор: Василина Копытко

С начала полномасштабной войны миллионы украинцев были вынуждены выехать за границу в поисках временного убежища. Однако с осени 2023 года фиксируют стабильную тенденцию возвращения - каждые 6 месяцев в Украину возвращаются около 100 тысяч человек.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на данные Международной организации по миграции.

Почему возвращаются беженцы

Организация отмечает: чаще всего возвращаются отдельные члены семьи, а не вся семья в полном составе. Это свидетельствует об осторожности и взвешенности в принятии решения. Основные причины - стремление быть рядом с близкими, необходимость ухода за родными, а также желание возобновить карьеру дома.

Большинство вернувшихся - 93% - приехали из стран Евросоюза. Больше всего людей - из Польши (36%) и Германии (16%), что соответствует статистике стран, которые приняли больше всего украинских беженцев в первые годы войны.

Причины возвращения - разные. Среди основных:

  • завершение срока временной защиты;
  • потеря работы или завершение обучения;
  • сложная адаптация за рубежом (языковые барьеры, культурные трудности);
  • улучшение ситуации в некоторых регионах Украины;
  • эмоциональное желание жить дома, несмотря на опасность.

МОМ подчеркивает: процесс возвращения - сложный и нуждается в поддержке государства. Среди критических факторов - доступное жилье, трудоустройство, медицинские услуги и образование. Именно от наличия этих условий зависит, сможет ли человек остаться в Украине надолго после возвращения.

Доля лиц, вернувшихся из-за границы, данные по областям (скриншот)

Сколько украинских беженцев в Европе

По состоянию на начало лета в ЕС находится 4,26 миллиона украинцев, которые имеют статус временной защиты. Такие данные приводит Евростат.

В апреле количество украинцев с этим статусом выросло еще на 2 525 человек. Больше всего новых беженцев зафиксировано в Швеции.

С начала полномасштабной агрессии России против Украины больше всего наших граждан выехало в:

  • Германию - 1 189 355 человек. Это составляет почти треть всех украинцев под защитой в ЕС (27,9%);
  • Польшу - 986 925 украинцев;
  • Чехию - 370 600 человек.

Читайте также о том, что с 1 ноября Польша вводит изменения - так называемые центры коллективного размещения (OZZ) для беженцев из Украины будут принимать только лиц из защищенных категорий - пенсионеров, беременных женщин и людей с инвалидностью.

Ранее мы писали о том, что правительство Германии планирует ужесточить правила получения социальной помощи для безработных. Под новые ограничения могут попасть и беженцы из Украины, которые также имеют право на эти выплаты.

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Евросоюз