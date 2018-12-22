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Жителям Торецка возобновили водоснабжение

Новости » Общество    22.12.2018 - 18:08
Жителям Торецка возобновили водоснабжение
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Подачу воды начали сегодня утром

Жителям города Торецк и окрестных поселков начали подавать воду после завершение ремонта водопровода. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение ООС в Facebook.

Как отмечается, централизованную подачу воды возобновили утром 22 декабря.

"Кроме того, проведенные аварийно-восстановительные работы водовода должны повысить способности населенных пунктов в зимний период и разрешить промышленным предприятиям Торецка и района работать в обычном рабочем режиме", - отметили в штабе ООС.

Сообщается, что в течение трех рабочих дней ремонтные бригады обнаружили около десяти порывов на водоводе, в том числе в результате обстрелов со стороны вооруженных формирований Российской Федерации с Горловского направления. После обкапывание трубы были проведены необходимые сварочные работы.

Жителям Торецка возобновили водоснабжение
Напомним, вчера, 21 декабря, ремонтники завершили ремонт поврежденного участка водопровода под Торецком (Донецкая область) и начали заполнять его водой.

РБК-Украина сообщало, что 16 декабря в результате повреждения водопровода "Горловка - Торецк" приостановлено централизованное водоснабжение городов Торецк и Железное, пгт Северное и Южное. Более 40 тысяч человек остались без воды.

Позже в ГСЧС заявили, что водоснабжение в Торецке и соседних поселках отсутствует через порыв водопровода в результате боевых действий.

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