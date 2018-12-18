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ГСЧС назвала причину аварии на водопроводе в Торецке

Новости » Происшествия    18.12.2018 - 09:34
ГСЧС назвала причину аварии на водопроводе в Торецке
Иллюстративное фото (dzerghinsk.org)

Порыв на водопроводе произошел в результате боевых действий

Водоснабжение в Торецке и соседних поселках отсутствует из-за порыва водопровода в результате боевых действий. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление пресс-секретаря управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Донецкой области Вероники Бахал в эфире "112 Украина".

По ее словам, порыв водопровода произошел в результате боевых действий.

"Для выявления места порыва и проведения ремонтных работ не предоставлены гарантии безопасности для работ на аварийном участке", - отметила Бахал.

Напомним, ранее сообщалось, что на Донбассе без воды остались Торецк и соседние поселки. В частности, остановлено централизованное водоснабжение также города Зализное и поселков Северный и Пивденное.

Накануне из-за сложившейся ситуации в Торецке объявили чрезвычайную ситуацию местного значения. По состоянию на 17 декабря без централизованного водоснабжения оставались почти 43 тысячи человек. Забор питьевой воды возможен из водопроводного узла в торецком резервуаре, а также в поселке Новгородское. Дополнительно есть 7 колодцев питьевой воды, расположенных в частном секторе.

 

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