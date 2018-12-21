Под Торецком завершили ремонт поврежденного водопровода

Фото: водопровод под Торецком (facebook.com/oleksandrkuts1)

С 16:30 пятницы началось заполнение водопровода для подачи воды на город Торецк

Ремонтники завершили ремонт поврежденного участка водопровода под Торецком (Донецкая область) и начали заполнять его водой. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook главы Донецкой областной военно-гражданской администрации Александра Куця.

"С 16:30 начинается заполнение водопровода для подачи воды на город Торецк... сейчас запускают насосные агрегаты и начинают заполнять водопровод", - написал Куць.

Он отметил, что ремонтники ликвидировали все повреждения, однако завтра, 22 декабря, после заполнения водопровода водой, его снова должны осмотреть, чтобы убедиться в качестве проведенных работ.

По словам Куця, к ремонту привлекались саперы, спасатели, бригады коммунального предприятия "Вода Донбасса", которые работали как на контролируемой Украиной территории, так и в серой зоне.

"Саперы обнаружили повреждения в трех местах: одно - диаметром около 800 мм и два - от мин калибром 120 мм", - добавил глава Донецкой ОВГА.

Фото: поврежденный водопровод

Напомним, авария произошла 16 декабря в 22:50 между Горловкой и Торецком в районе поселка Южное в результате боевых действий. Вследствие повреждения потери воды достигали 1500 кубометров в час, и работа водопровода была приостановлена.