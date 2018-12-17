На Донбассе без воды остались Торецк и соседние поселки

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Без централизованного водоснабжения остались почти 43 тысячи человек

В Донецкой области остановилась Горловская фильтровальная станция, в результате чего Торецк и соседние поселки остались без воды. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на управление Государственный службы по чрезвычайным ситуациям в Донецкой области.

Сообщается, что вчера в 22:00 поступила информация о потерях воды на водопроводе "Горловка - Торецк", в результате чего Горловской фильтровальной станции № 2 остановили ​​подачу воды по водопроводу. На данный момент остановлено централизованное водоснабжение городов Торецк и Зализное, поселки Северный и Пивденное.

"По состоянию на 6:00 17 декабря без централизованного водоснабжения остаются 42 813 человека", - говорится в сообщении.

По данным ГСЧС, в торецком резервуаре на данный момент остается 2 500 кубометров воды. При необходимости вода будет подаваться почасово из резервуара. При исчерпании запасов питьевой воды обещают организовать ее подвоз.

Напомним, ранее сообщалось, что боевики на линии разграничения пытались подорвать водопровод Северский Донец - Донбасс. При обследовании местности военные обезвредили самодельные взрывные устройства, заложенные под ним. По этим трубам питьевая вода поступает в Торецк, Горловку, Донецк и другие населенные пункты Донецкой области.

На прошлой неделе Евросоюз выделил еще 4 млн евро на гуманитарную помощь населению востока Украины.