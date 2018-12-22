Жителям Торецька відновили водопостачання

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Подачу води почали сьогодні зранку

Жителям міста Торецьк та навколишніх селищ почали подавати воду після завершення ремонту водопроводу. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення ООС у Facebook.

Як зазначається, централізовану подачу води відновили зранку 22 грудня.

"Крім того, проведені аварійно-відновлювальні роботи водоводу повинні підвищити спроможності населених пунктів у зимовий період та дозволити промисловим підприємствам Торецька і району працювати у звичному робочому режимі", - зазначили у штабі ООС.

Повідомляється, що впродовж трьох робочих днів ремонтні бригади виявили близько десяти поривів на водоводі, у тому числі внаслідок обстрілів з боку збройних формувань Російської Федерації з Горлівського напрямку. Після обкопування труби були проведені необхідні зварювальні роботи.



Нагадаємо, вчора, 21 грудня, ремонтники завершили ремонт пошкодженої ділянки водогону під Торецьком (Донецька область) та почали заповнювати його водою.

РБК-Україна повідомляло, що 16 грудня у результаті пошкодження водогону "Горлівка - Торецьк" зупинено централізоване водопостачання міст Торецьк та Залізне, смт Північне та Південне. Понад 40 тисяч людей залишилися без води.

Пізніше у ДСНС заявили, що водопостачання в Торецьку і сусідніх селищах відсутнє через порив водопроводу в результаті бойових дій.