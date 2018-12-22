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Жителям Торецька відновили водопостачання

Новини » Суспільство    22.12.2018 - 18:08
Жителям Торецька відновили водопостачання
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Подачу води почали сьогодні зранку

Жителям міста Торецьк та навколишніх селищ почали подавати воду після завершення ремонту водопроводу. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення ООС у Facebook

Як зазначається, централізовану подачу води відновили зранку 22 грудня. 

"Крім того, проведені аварійно-відновлювальні роботи водоводу повинні підвищити спроможності населених пунктів у зимовий період та дозволити промисловим підприємствам Торецька і району працювати у звичному робочому режимі", - зазначили у штабі ООС. 

Повідомляється, що впродовж трьох робочих днів ремонтні бригади виявили близько десяти поривів на водоводі, у тому числі внаслідок обстрілів з боку збройних формувань Російської Федерації з Горлівського напрямку. Після обкопування труби були проведені необхідні зварювальні роботи. 

Жителям Торецька відновили водопостачання
Нагадаємо, вчора, 21 грудня, ремонтники завершили ремонт пошкодженої ділянки водогону під Торецьком (Донецька область) та почали заповнювати його водою.

РБК-Україна повідомляло, що 16 грудня у результаті пошкодження водогону "Горлівка - Торецьк" зупинено централізоване водопостачання міст Торецьк та Залізне, смт Північне та Південне. Понад 40 тисяч людей залишилися без води. 

Пізніше у ДСНС заявили, що водопостачання в Торецьку і сусідніх селищах відсутнє через порив водопроводу в результаті бойових дій.

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