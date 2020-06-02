Жителям оккупированного Крыма воды хватает, - Чубаров

Фото: Рефат Чубаров (РБК-Украина)

Однако оккупанты не могут полноценно развернуть свою деятельность на полуострове

Жителям оккупированного Крыма хватает воды. Однако оккупантам не хватает водных ресурсов для развертывания своей деятельности.

Об этом сообщил председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров в эфире программы "Свобода слова" на ICTV.

В частности, по его словам, оккупантам не хватает воды для строительства жилья для военнослужащих и для переселенных с территории РФ жителей.

"В Крыму нет недостатка воды до такой степени, чтобы не хватало людям для их нормальной жизнедеятельности, но для многих сфер, которые развернули сейчас оккупанты, в том числе строительство жилья для военных, и для тех, кого переселяют из России нужна вода", - сказал Чубаров.

В то же время, он подчеркнул, что решение этой проблемы возможно лишь путем поставки днепровской воды с материковой части Украины.

Ранее Резников заявил, что возобновление поставок воды в оккупированный Россией Крым возможно после освобождения оккупированных территорий.

Кроме того, глава МИД Дмитрий Кулеба заявил, что Украина не будет помогать России с водоснабжением на территории оккупированного Крыма.

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Автор: Инна Собора