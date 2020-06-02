Жителям окупованого Криму води вистачає, - Чубаров

Фото: Рефат Чубаров (РБК-Україна)

Однак окупанти не можуть повноцінно розгорнути свою діяльність на півострові

Жителям окупованого Криму вистачає води. Однак окупантам не вистачає водних ресурсів для розгортання своєї діяльності.

Про це повідомив голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров в ефірі програми "Свобода слова" на ICTV.

Зокрема, за його словами, окупантам не вистачає води для будівництва житла для військовослужбовців та для переселених з території РФ жителів.

"В Криму немає браку води до такої міри, щоб не вистачало людям для їх нормальної життєдіяльності, але для багатьох сфер, які розгорнули зараз окупанти, в тому числі будівництво житла для військових, і для тих, кого вони переселяють з Росії потрібна вода", - сказав Чубаров.

Водночас, він наголосив, що вирішення цієї проблеми можливе лише шляхом постачання дніпровської води з материкової частини України.

Раніше Резніков заявив, що відновлення постачання води в окупований Росією Крим можливо після звільнення окупованих територій.

Крім того, глава МЗС Дмитро Кулеба заявив, що Україна не буде допомагати Росії з водопостачанням на території окупованого Криму.

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Автор: Инна Собора