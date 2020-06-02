Резников рассказал, когда Украина возобновит водоснабжение в Крым

Фото: Алексей Резников (facebook.com/alex reznikoff)

РФ должна вернуть оккупированные территории

Возобновления поставок воды в оккупированный Россией Крым возможно после освобождения оккупированных территорий. Также РФ должна убрать свои войска с территории Украины.

Об этом сообщил вице-премьер-министр по вопросам временно оккупированных территорий Алексей Резников в эфире программы "Свобода слова" на ICTV.

Он отметил, что обращение к официальному Киеву от России пока не поступало.

“Если они обратятся, будет очень простой ответ: освобождайте оккупированный Крым, освобождайте оккупированный Донбасс, забирайте свои войска с территории Украины, и мы восстановим водоснабжения для граждан Украины в свободном Крыму”, - заявил Резников.

Ранее глава МИД Дмитрий Кулеба заявил, что Украина не будет помогать России с водоснабжением на территории оккупированного Крыма.

Также глава правительства Денис Шмигаль заявлял, что Украина не будет поставлять в Крым воду для промышленных и военных нужд.

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Автор: Инна Собора