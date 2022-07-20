Жителям Никополя предложили временно переселиться в район из-за участившихся обстрелов

"Уважаемые жители города Никополь, сегодня вражеские обстрелы со стороны оккупированного Энергодара стали регулярными. В связи с существованием реальной угрозы вашей жизни и здоровью, общины Никопольского района, расположенные вглубь территории, готовы предоставить для вас жилье на время обострения боевых действий!" - написал он.

По словам Евтушенко, речь идет о временном, более безопасном убежище.

"Только что опасность пройдет вы вернетесь в родной город", - добавил он.

В настоящее время есть временное жилье для 100 человек. Телефон "горячей линии": 380 98 601 2561.