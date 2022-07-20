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Мешканцям Нікополя запропонували тимчасово переселитися в район через обстріли, що частішали

Фото: наслідки обстрілу Нікополя 20 липня (nikopolnews net)
Автор: Наталія Гурковська

Останнім часом обстріли окупантів Нікополя в Дніпропетровської області почастішали. Мешканцям запропонували тимчасово переселитися до району, житло нададуть безкоштовно.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови Нікопольської РВА Євгена Євтушенка.

"Шановні жителі міста Нікополь, сьогодні ворожі обстріли з боку окупованого Енергодару стали регулярними. У зв’язку з існуванням реальної загрози вашому життю та здоров’ю, громади Нікопольського району, розташовані вглиб території, готові надати для вас житло на час загострення бойових дій!" - написав він.

За словами Євтушенка, мова йде про тимчасовий, більш безпечний прихисток.

"Щойно небезпека мине ви повернетеся до рідного міста", - додав він.

На даний час є тимчасове житло для 100 осіб. Телефон "гарячої лінії": 380 98 601 2561.

Нагадаємо, минулого тижня посилилися обстріли Нікопольського району, напередодні російські війська накрили його фосфорними снарядами.

Так, 16 липня окупанти випустили по місту 53 ракети, були загиблі та поранені.

А 14 липня російські війська вдарили по Дніпропетровській області. Зафіксовано також "прильоти" поблизу Нікополя.

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Дніпропетровська область