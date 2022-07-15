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Россияне обстреляли Никопольский район фосфорными снарядами

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Украина, Пятница 15 июля 2022 22:57
Россияне обстреляли Никопольский район фосфорными снарядами Фото: россияне обстреляли Никопольский район фосфорными снарядами (Getty Images)
Автор: Евгений Прокопенко

Оккупанты ударили по Никопольскому району Днепропетровской области фосфорными снарядами. В результате обстрела случился пожар.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра Кривого Рога Александра Вилкула.

"Враг снова ударил по нашим соседям - Никопольскому району. Били в частности фосфорными снарядами, в результате чего произошли серьезные возгорания, но пожар также удалось ночью спасателям ликвидировать", - написал Вилкул.

Напомним, кремлевские наемники обстреляли город Апостолово Днепропетровской области, убив четырех гражданских людей. Опубликованы фото последствий вражеских ударов.

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