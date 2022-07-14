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Россияне ударили по Днепропетровской области: были "прилеты" возле Никополя

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Днепропетровская область, Четверг 14 июля 2022 22:24
Россияне ударили по Днепропетровской области: были "прилеты" возле Никополя Иллюстративное фото: россияне ударили по Днепропетровской области (Getty Images)
Автор: Елизавета Драбкина

Российские войска ударили по Днепропетровской области 14 июля. Зафиксированы "прилеты" вблизи Никополя.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Никопольской РВА Евгения Евтушенко.

"Прилеты у Никополя. Успокоились. Сидим в домах. Ничего не постим, не комментируем", - написал он.

Напомним, оккупанты дважды за ночь 13 июля обстреляли из РСЗО Никопольский район Днепропетровской области. Ударам поддались Красногригорьевская и Мировская общины.

12 июля россияне обстреляли Зеленодольск Криворожского района Днепропетровской области из ствольной артиллерии и "Ураганов".

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Днепропетровская область
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