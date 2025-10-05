Жителям Чернігова пояснили, чому не збивають БПЛА над містом. Кличуть стати до лав ППО

У вересні ворог вдвічі збільшив кількість атак по Чернігову та області. Більшість БПЛА противника знищуються на прикордонні та на підступах до міста.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал начальника Чернігівської міської військової адміністрації Дмитра Брижинського.
За його словами, дрони над населеними пунктами не збивають, щоб уникнути додаткових жертв чи руйнувань.
Крім того, є й кадрові проблеми.
"Підрозділи ППО гостро потребують кадрів, найбільше - операторів БПЛА", - розповів Брижинський.
Військові пропонують жителям міста - чоловікам та жінкам віком від 18 років до 60 років долучатись до сил ППО як у складі підрозділів.
Всі охочі можуть безпосередньо приєднатися до Сил безпілотних систем або звернутися за телефонами:
Зазначимо, ППО - це складна система взаємодії різних складових Сил оборони: підрозділів Національної гвардії, Державної прикордонної служби, Територіальної оборони, Сухопутних військ, Повітряних Сил.
Сьогодні вдень російська армія знову завдала дронового удару по місту Чернігів.
А в ніч на 5 жовтня Російська Федерація здійснила масштабну комбіновану атаку по Україні. Окупанти застосували дрони, крилаті ракети та "Кинджали". Найбільше постраждали Львів і область.
