Жителям Чернігова пояснили, чому не збивають БПЛА над містом. Кличуть стати до лав ППО

Ілюстративне фото: Мобільна вогнева група (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Оксана Тесленко

У вересні ворог вдвічі збільшив кількість атак по Чернігову та області. Більшість БПЛА противника знищуються на прикордонні та на підступах до міста.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал начальника Чернігівської міської військової адміністрації Дмитра Брижинського.

За його словами, дрони над населеними пунктами не збивають, щоб уникнути додаткових жертв чи руйнувань

Крім того, є й кадрові проблеми.

"Підрозділи ППО гостро потребують кадрів, найбільше - операторів БПЛА", - розповів Брижинський.

Військові пропонують жителям міста - чоловікам та жінкам віком від 18 років до 60 років долучатись до сил ППО як у складі підрозділів.

Всі охочі можуть безпосередньо приєднатися до Сил безпілотних систем або звернутися за телефонами:

  • 0988317238
  • 0638397044

Зазначимо, ППО - це складна система взаємодії різних складових Сил оборони: підрозділів Національної гвардії, Державної прикордонної служби, Територіальної оборони, Сухопутних військ, Повітряних Сил.

 

Обстріл Чернігова

Сьогодні вдень російська армія знову завдала дронового удару по місту Чернігів.

А в ніч на 5 жовтня Російська Федерація здійснила масштабну комбіновану атаку по Україні. Окупанти застосували дрони, крилаті ракети та "Кинджали". Найбільше постраждали Львів і область.

Детально про наслідки комбінованої атаки РФ по Україні у ніч на 5 жовтня - читайте у матеріалі РБК-Україна.

