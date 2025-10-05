Жителям Чернигова объяснили, почему не сбивают БПЛА над городом. Зовут стать в ряды ПВО

По его словам, дроны над населенными пунктами не сбивают, чтобы избежать дополнительных жертв или разрушений.

Кроме того, есть и кадровые проблемы.

"Подразделения ПВО остро нуждаются в кадрах, больше всего - операторов БПЛА", - рассказал Брижинский.

Военные предлагают жителям города - мужчинам и женщинам в возрасте от 18 лет до 60 лет приобщаться к силам ПВО как в составе подразделений.

Все желающие могут непосредственно присоединиться к Силам беспилотных систем или обратиться по следующим телефонам:

0988317238

0638397044

Отметим, ПВО - это сложная система взаимодействия различных составляющих Сил обороны: подразделений Национальной гвардии, Государственной пограничной службы, Территориальной обороны, Сухопутных войск, Воздушных Сил.