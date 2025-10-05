RU

Война в Украине

Жителям Чернигова объяснили, почему не сбивают БПЛА над городом. Зовут стать в ряды ПВО

Иллюстративное фото: мобильная огневая группа (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Оксана Тесленко

В сентябре враг вдвое увеличил количество атак по Чернигову и области. Большинство БПЛА противника уничтожаются на пограничье и на подступах к городу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал начальника Черниговской городской военной администрации Дмитрия Брижинского.

По его словам, дроны над населенными пунктами не сбивают, чтобы избежать дополнительных жертв или разрушений.

Кроме того, есть и кадровые проблемы. 

"Подразделения ПВО остро нуждаются в кадрах, больше всего - операторов БПЛА", - рассказал Брижинский.

Военные предлагают жителям города - мужчинам и женщинам в возрасте от 18 лет до 60 лет приобщаться к силам ПВО как в составе подразделений.

Все желающие могут непосредственно присоединиться к Силам беспилотных систем или обратиться по следующим телефонам:

  • 0988317238
  • 0638397044

Отметим, ПВО - это сложная система взаимодействия различных составляющих Сил обороны: подразделений Национальной гвардии, Государственной пограничной службы, Территориальной обороны, Сухопутных войск, Воздушных Сил.

Обстрел Чернигова

Сегодня днем российская армия снова нанесла дроновый удар по городу Чернигов.

А в ночь на 5 октября Российская Федерация осуществила масштабную комбинированную атаку по Украине. Оккупанты применили дроны, крылатые ракеты и "Кинжалы". Больше всего пострадали Львов и область.

Подробно о последствиях комбинированной атаки РФ по Украине в ночь на 5 октября - читайте в материале РБК-Украина.

