UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Жителя Донецької області засудили на п’ять років за проведення "референдуму"

Фото: Жителя Донецької області засудили на п’ять років за проведення "референдуму" (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Браславський

Мешканця Мирнограду (Донецька область) засудили до 5 років в'язниці, бо він у 2014 році керував проведенням незаконного "референдуму" в регіоні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Донецької обласної прокуратури.

"У травні 2014 року чоловік здійснював загальне керівництво процесом проведення на території м. Димитрова (нині – Мирнограда) незаконного "загального обласного референдуму" щодо створення фейкової "ДНР", - йдеться у повідомленні.

Правоохоронці зазначають, що чоловік перебував у місцевому будинку культури та надавав вказівки членам "виборчої комісії" та особисто дозволив громадянину "проголосувати" за відсутності паспорта.

Суд визнав чоловіка винним у посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України та призначили покарання у вигляді 5 років позбавлення волі.

Нагадаємо, що правоохоронці виявили 12 мешканців Донецької області, які активно підтримували проведення "референдуму" в регіоні, за що їм оголосили підозри.

Депутата Лиманського міської ради Донецької області засудили за організацію так званого "референдуму ДНР". Жінку засудили до п'яти років позбавлення волі.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська ФедераціяДонецька областьВійна в Україні