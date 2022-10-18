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СБУ виявила ще 12 осіб, які підтримали "референдум" у Донецькій області

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Україна, Вівторок 18 жовтня 2022 17:33
СБУ виявила ще 12 осіб, які підтримали "референдум" у Донецькій області Фото: СБУ виявила ще 12 осіб, які підтримали "референдум" у Донецькій області (ssu.gov.ua)
Автор: Дмитро Браславський

Правоохоронці виявили 12 мешканців Донецької області, які активно підтримували проведення "референдуму" в регіоні, за що їм оголосили підозри.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Донецької обласної прокуратури.

"12 псевдодепутатів віком від 26 до 65 років взяли участь у засіданні так званої народної ради "ДНР" на підставі звернення "голови громадської палати" квазіреспубліки", - йдеться у повідомленні.

За інформацією слідчих, вони особисто позитивно "проголосували" і "ухвалили" фейковий закон "Про референдум "ДНР" з питання входження до складу РФ на правах суб’єкта РФ".

Пізніше це "голосування" дало старт так званій "ЦВК "ДНР" організувати та провести "референдум" на захоплених територіях Донецької області. 12 осіб отримали заочні підозри у вчинені наступних злочинів:

  • Посягання на територіальну цілісність і недоторканність України;

  • Колабораційна діяльність.

Їм загрожує до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, у період з 23 по 27 вересня на території так званих "Л/ДНР" та окупованих частин Запорізької та Херсонської областей проходять "референдуми" про входження до складу РФ.

Пізніше СБУ встановила організаторів "референдуму" у Донецькій та Луганській областях.

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