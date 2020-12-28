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В Донецкой области осудили организатора "референдума ДНР"

Донецкая область, Понедельник 28 декабря 2020 14:19
В Донецкой области осудили организатора "референдума ДНР"
Фото: суд (freepik)
Автор: РБК-Украина

Депутата Лиманского городского совета Донецкой области осудили за организацию так называемого "референдума ДНР". Женщину приговорили к пяти годам лишения свободы.

Об этом сообщает пресс-служба Донецкой прокуратуры.

Судом было установлено, что в мае 2014 года, во время оккупации города Лиман и Лиманского района Донецкой области, женщина принимала активное участие в организации и проведении незаконного референдума в качестве члена территориальной и главы участковой избирательных комиссий о признании государственной независимости так называемой "ДНР".

Суд приговорил ее к пяти годам лишения свободы с испытательным сроком на один год.

Напомним, 6 декабря депутату Лиманского горсовета сообщили о подозрении.

Кроме того, в Луганской области осудили боевика, который в 2014 году участвовал в так называемой "охраны общественного порядка" Северодонецка. Он входил в подразделение "Призрак".

Добавим, что в конце октября СБУ разоблачила в Киеве участника террористической группировки "ЛНР". Он был заместителем командира одного из подразделений боевиков.

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